企業搶才趁現在 2026三場僑生就業博覽會登場時間曝
面對全球人才競爭白熱化，僑務委員會持續辦理僑生留台就業輔導措施，透過實體媒合活動與強化數位平台，為企業招募國際人才提供最直接、最高效的通道。
⭐2025總回顧
2025年媒合活動成果亮眼，北中南三場次吸引逾一萬人次參與，媒合面談逾4000次。2026年，僑委會將再次委託一零四人力銀行舉辦三場「僑生就業博覽會」，協助全台僑生近距離與理想企業交流，活動場次說明如下：
1、台中場：3月21日（六），台中市政府台灣大道市政大樓一樓。
2、高雄場：3月28日（六），新光三越左營店10樓國際活動展演中心。
3、台北場：4月11日（六），台北車站多功能展演區。
除了實體活動，僑委會同步強化「僑生i就業」線上平台，作為企業全年招募僑生的數位樞紐。該平台每月平均提供逾1.5萬個職缺，更提供履歷健診、職業適性測驗及就業市場行情等資源，並彙整最新的留台法規資訊，讓企業與僑生都能即時掌握必要情報。
僑委會委員長徐佳青強調，將持續深化與產業界合作，確保僑生人才潛力得以充分發揮，為台灣產業持續注入強勁的國際化動能。
一零四人力銀行將於2026年1月8日（四）下午2時舉辦「僑生就業博覽會-企業招商線上說明會」，針對2026年初預計施行的僑外生留台就業新規定進行重點說明；並介紹實體媒合會和線上策展資訊，邀請有意願招募僑生且符合資格的企業共襄盛舉。
