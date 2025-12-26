企業搶才趁現在 2026三場僑生就業博覽會登場時間曝

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
2025年實體僑生就業博覽會活動現場熱絡。圖／104人力銀行提供
2025年實體僑生就業博覽會活動現場熱絡。圖／104人力銀行提供

面對全球人才競爭白熱化，僑務委員會持續辦理僑生留台就業輔導措施，透過實體媒合活動與強化數位平台，為企業招募國際人才提供最直接、最高效的通道。

⭐2025總回顧

2025年媒合活動成果亮眼，北中南三場次吸引逾一萬人次參與，媒合面談逾4000次。2026年，僑委會將再次委託一零四人力銀行舉辦三場「僑生就業博覽會」，協助全台僑生近距離與理想企業交流，活動場次說明如下：

1、台中場：3月21日（六），台中市政府台灣大道市政大樓一樓。

2、高雄場：3月28日（六），新光三越左營店10樓國際活動展演中心。

3、台北場：4月11日（六），台北車站多功能展演區。

除了實體活動，僑委會同步強化「僑生i就業」線上平台，作為企業全年招募僑生的數位樞紐。該平台每月平均提供逾1.5萬個職缺，更提供履歷健診、職業適性測驗及就業市場行情等資源，並彙整最新的留台法規資訊，讓企業與僑生都能即時掌握必要情報。

僑委會委員長徐佳青強調，將持續深化與產業界合作，確保僑生人才潛力得以充分發揮，為台灣產業持續注入強勁的國際化動能。

一零四人力銀行將於2026年1月8日（四）下午2時舉辦「僑生就業博覽會-企業招商線上說明會」，針對2026年初預計施行的僑外生留台就業新規定進行重點說明；並介紹實體媒合會和線上策展資訊，邀請有意願招募僑生且符合資格的企業共襄盛舉。

僑委會 履歷 職涯 徵才

