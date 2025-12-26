今年黃金漲逾70%　投顧：避險需求增、牛市可望延續

快訊

中央社／ 台北26日電
黃金示意圖。圖／AI生成 劉孝容
今年以來黃金價格飆漲，漲幅逾70%。台灣銀行今天在國際金市日報引述投資顧問公司ByteTree看法，ByteTree首席投資長兼創辦人莫里斯（Charlie Morris）表示，受益於各國央行持續增持黃金與避險需求升溫，加上美元走弱與貨幣寬鬆環境，看好明年黃金牛市可望延續。

至於白銀，莫里斯認為，白銀不僅具備避險屬性，亦受工業需求支撐，同時加密貨幣市場的疲軟可能將資金引向白銀，推動投資吸引力，亦為投資人在2026年中值得關注的資產。

台銀國際金市日報也引述橋水基金創辦人瑞・達利歐（Ray Dalio）說法表示，雖然比特幣具備價值儲存潛力，但因透明度、技術與制度風險，難以成為央行核心儲備資產。相較之下，黃金因稀缺性、歷史地位與避險功能，為全球貨幣體系的基石，在地緣政治與金融不確定性升高的背景下，仍是各國央行首選。

台銀說明，12月25日因澳洲、香港、新加坡、蘇黎世、倫敦及紐約等主要黃金市場皆逢耶誕節休市，國際黃金市場無報價。而全球17檔主要黃金ETF，12月23日持有數量減少3.1045公噸，為3068.9495公噸；全球最大的SPDR黃金ETF，12月24日持有數量增加3.71公噸，為1068.27公噸。

市場 央行

