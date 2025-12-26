快訊

寵物食安不可少 台灣寵物食品工業同業公會成立 聚焦製程與食安

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣寵物食品工業同業公會成立，由福壽董事長洪堯昆擔任公會首任理事長。記者林海／攝影
台灣寵物食品工業同業公會成立，由福壽董事長洪堯昆擔任公會首任理事長。記者林海／攝影

寵物市場蓬勃發展，包括寵物食品、用品業者也都不斷增加，台灣寵物食品工業同業公會成立，由福壽董事長洪堯昆擔任公會首任理事長，公會也成為補齊台灣寵物食品產業鏈的重要關鍵，將聚焦於提升寵物食品品質與安全，作為與政府相關單位及消費者溝通的橋樑。

近年台灣寵物食品市場持續成長。根據農業部資料，2024年市場產值已突破300億元，但儘管全國約有50～60家合法寵物食品製造工廠，過去在食品安全、營養標準、追溯制度與工廠管理等關鍵議題，長期缺乏全國性組織作為溝通、輔導及協助的窗口。

洪堯昆表示，寵物食品工業同業過去缺乏整合意見的平台，以後公會將協助凝聚業界共識，讓寵物食品工業同業能與政府政策溝通更順暢，並持續推動以科學為基礎的營養標準與食品安全。

洪堯昆也說，會員公司登記營業事業資料，皆須具備合法「寵物食品製造登記」，也涵蓋多家本土寵物食品製造商，象徵台灣寵物食品品質與安全更進一步提升，將聚焦產業自律與品質提升、政策溝通、產業整合、國際交流及研發創新，提升台灣寵物食品製造的整體競爭力。

農業部表示，寵物食品需求不斷增加，每年以10~15%的速度成長，過去2年成立動保司後，法規制定也有一些雛形，公會成立，未來可以扮演更積極、更具建設性的平台，促進台灣寵物食品的發展。

農業部也說，現在寵物飼主關切的不只是寵物吃得飽，還要吃得安全，更要有額外的情緒價值與附加價值，業者的行銷工作趨於多元，但政府監管也出現盲點，未來跟公會對接，與產業共同提升。

