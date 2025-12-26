TOYOTA RAV4 進口銷售神車大改款 配備全升級、預購價僅99萬起

TOYOTA RAV4銷售神車大改款26日公布預購價，超有吸引力價格RAV4以汰舊換新預購價99萬元起，出現配備全面升級不加價的銷售策略，進口車續賣國產車價格銷售策略，再度引爆各大汽車社群新議題。

TOYOTA台灣總代理和泰車再出招，TOYOTA RAV4 曾是全球年度銷售霸主，自 1997 年導入台灣以來，累計銷售突破 32 萬台，深受國內外消費者肯定；導入完整車型陣容，滿足不同客群的需求，其次，安全配備全面升級最新TSS 4.0，再加上科技配備全面革新，感謝車迷的長期支持，推出汰舊換新預購價99 萬元起。

即將於明年元月導入全新第六代日本進口大改款RAV4以三種全新外觀與內裝設計，並首次導入最新的TSS 4.0 主動安全系統、可遠端遙控空調、車門與車窗的TOYOTA Connect 智能聯網系統、以及日本原廠 12.9 吋懸浮式音響主機等全新配備，導入完整車型陣容，滿足不同客群的需求。

和泰汽車指出，第六代大改款 TOYOTA RAV4本次大改款打破過往設計思維，精心打造三種專屬外觀與內裝定義，精準匹配最適合的生活樣貌；無論是展現都會時尚風格的RAV4、還是釋放戶外探索精神的RAV4 ADVENTURE，甚至是注入賽道運動化基因的RAV4 GR SPORT，均可對應不同使用情境，汽車成為吸引多元客群展現自我風格的極致縮影。

這次最吸引消費者的部分，安全配備全面升級，導入TOYOTA目前最新智能TSS 4.0主動安全系統，大幅提升偵測能力，其中前方偵測距離擴大1.7倍，水平偵測視野亦提升1.15倍，能更早掌握前方行車狀況，提前協助駕駛因應潛在風險，包含消費者高度重視的DRCC全速域主動式車距維持定速系統，且本次更新增FCTA前方橫向來車警示系統，可偵測前方左右橫向來車動態，當判斷有碰撞風險時，主動發出警示，降低事故發生的可能性，以及同步新增DMC駕駛疲勞監測系統，可即時監測駕駛狀態，當偵測到駕駛出現疲勞或注意力不集中時，即時主動提醒駕駛，確保行車安全。