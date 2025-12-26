最爛的一年！建商女董：明年房市也不會很樂觀

中華民國不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉表示，受政策打壓，今年房市是近年表現「最爛的一年」，明年房市也「不會很樂觀」，呼籲政府放寬管制，讓市場回歸供需自然運作。

中華民國不動產協會24日舉辦會員大會，多位建築與不動產人士針對台灣房市現況、政策及未來展望進行交流。

勤美建設董事長林廷芳表示，明年台北市場將較辛苦，交屋高峰帶來的貸款壓力，對小型建商影響尤其大，加上缺工、拆遷補償費等，都將增加成本，政府應重視這些問題，以維持市場穩定。

將捷建設董事長林長勳表示，建設業現正面臨市場波動、成本上升、少子化導致人工短缺，以及土地供應有限等四重挑戰，呼籲政府適度調整土地政策。

連雲建設總經理蔡漢霖指出，明年的房市仍將由剛性需求支撐，地段稀缺將刺激消費者購買意願，但建商在推案策略上將更加保守，以應對市場不確定性。

富立建設董事長陳聰徒表示，信用管制在市場過熱時是必要措施，但隨著投資客逐步退出，放寬管制有助市場回歸正常，特別是中南部，目前買盤主力為自住需求者，央行應適度鬆綁以支撐自住者。

合心開發執行長李正聰指出，去年9月的一級或信用管制重重打擊建設業，導致成交量與來人量均明顯下降，土石方成本與處理困難加重業者負擔，若無解決方案，將影響明年房價與市場推案。

多位建設業者一致呼籲政府重視市場現況，包括土地價格、建築成本、土石方處理困難與交屋高峰等問題，並建議放寬管制、調整土地政策，以確保房市穩定，促進百工百業健康發展。