阿里山鄉普發6千...嘉縣鄉鎮市最高 發錢底氣關鍵是這隻「金雞母」

嘉義縣阿里山鄉鄉民代表會日前三讀通過普發每位鄉民6千元，金額居全縣發放8鄉鎮市之冠，與嘉義市府下個月農曆年前發放的振興現金額度相同，全鄉預估約5200名鄉民受惠，公庫支出約3100萬元，最快農曆年後發放。關鍵財源，來自被譽為公共造產「金雞母」的阿里山閣大飯店。

阿里山鄉長高瑞芳表示，近年豪雨、颱風接連侵襲，山區道路坍方、農損嚴重，轎篙筍等作物受創，衝擊族人生計。經與代表會充分討論，在保留必要建設經費前提下，決定普發紓困金協助度過難關。高瑞芳說，阿里山鄉公共造產阿里山閣大飯店，為公庫挹注約4000萬至5000萬元收入，在保留必要建設經費後，整體財政狀況可承擔普發支出，因此決定每人發放6000元，協助鄉民度過難關。

支撐阿里山鄉「敢發、能發」關鍵，在公共造產阿里山閣大飯店。阿里山閣位於阿里山森林遊樂區核心位置，是鄉公所經營的公營旅宿，歷史可追溯至日治時期，長年為鄉庫挹注穩定收益。近年完成分期整建後，住宿品質與營運動能提升，年純收益可達3000萬元以上，成為地方財政重要後盾。

阿里山閣位於阿里山森林遊樂區第一管制哨之內，是最靠近森林遊樂區遊覽路線起點及姊妹潭、沼平車站、梅園等景點的飯店，櫻花旺季一房難求，座落海拔2274公尺阿里山嶺，是台灣高山具歷史飯店。阿里山閣前身原為木造二層樓房，是日人用來招待之用，1918年建造，因觀光客增加，1982改建為三層樓飯店，即現在飯店外觀。