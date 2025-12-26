中租攜手六藝校園巡演 三年累積逾萬名學子受惠

由中租青年展望基金會與六藝劇團合作的校園公益巡演，12月中旬，在雲林上演今年度的最終場，獲得與會欣賞師生滿堂喝采。過去3年來，完成超過40場校園巡迴演出，累計逾1.2萬名學童受惠，2026年中租基金會將持續推廣校園活動，廣邀國內各地學校參與合作。

為實踐對兒少與青年多元發展的長期承諾，中租基金會秘書長李昆穎表示，持續為校園注入豐沛且具啟發性的學習能量，自2023年起，中租基金會與六藝劇團，展開校園公益巡演計畫，以《格林 Power》舞台劇，走入彰化與雲林等地的多所國小。

《格林 Power》劇目意即Green Power（綠色再生能源），為國小學童量身打造，以寓言式舞台劇呈現能源永續主題，透過「魔法王國」莎莎公主的故事設定，引導學童跟隨踏上尋找風、水、光三元素的旅程，認識風力、水力與太陽能等再生能源概念，並傳遞節能減碳、環境保護與綠色能源的重要性，協助學童於戲劇觀賞中，同步認識、理解永續議題。

中租基金會長期關注兒少與青年發展，透過多元方案陪伴其探索興趣、累積經驗，並逐步建立正向且具前瞻性的生涯觀念。基金會以長期且穩定的推動模式，結合藝術、教育與永續價值，透過寓教於樂的舞台劇形式，陪伴學童在成長過程中接觸文化、理解永續議題。

中租基金會除校園藝文巡演外，亦持續透過多元公益專案，支持國內文化與藝術生態的發展，包括贊助青少年表演藝術聯盟推動「中介教育體系與特殊境遇青少年戲劇陪伴輔導支持」計畫，協助特殊境遇青少年建立自信與情緒支持；也包場放映紀錄片《造山者－世紀的賭注》，以實際行動支持在地文化發展力。

深耕職涯輔導領域的中租基金會，長期支持桃園市復興鄉羅浮高中，提供獎助學金，以及為觀光與餐飲科系學生舉辦職涯講座，從文化認識與自我認同，多元能力培養，並結合產業實務分享，活動累計辦理25場，參與人次逾千名。

中租基金會表示，將持續結合企業資源與跨領域專業機構，深化文化與教育公益議題行動，讓藝術成為連結教育、社會與永續發展的重要力量，陪伴兒少與青年在探索中成長。