快訊

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

中租攜手六藝校園巡演 三年累積逾萬名學子受惠

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
中租青年展望基金會與六藝劇團攜手合作，推動校園公益巡演，三年來累計完成超過40場巡迴演出，逾1萬2千人次觀賞。圖／中租提供
中租青年展望基金會與六藝劇團攜手合作，推動校園公益巡演，三年來累計完成超過40場巡迴演出，逾1萬2千人次觀賞。圖／中租提供

中租青年展望基金會與六藝劇團合作的校園公益巡演，12月中旬，在雲林上演今年度的最終場，獲得與會欣賞師生滿堂喝采。過去3年來，完成超過40場校園巡迴演出，累計逾1.2萬名學童受惠，2026年中租基金會將持續推廣校園活動，廣邀國內各地學校參與合作。

⭐2025總回顧

為實踐對兒少與青年多元發展的長期承諾，中租基金會秘書長李昆穎表示，持續為校園注入豐沛且具啟發性的學習能量，自2023年起，中租基金會與六藝劇團，展開校園公益巡演計畫，以《格林 Power》舞台劇，走入彰化與雲林等地的多所國小。

《格林 Power》劇目意即Green Power（綠色再生能源），為國小學童量身打造，以寓言式舞台劇呈現能源永續主題，透過「魔法王國」莎莎公主的故事設定，引導學童跟隨踏上尋找風、水、光三元素的旅程，認識風力、水力與太陽能等再生能源概念，並傳遞節能減碳、環境保護與綠色能源的重要性，協助學童於戲劇觀賞中，同步認識、理解永續議題。

中租基金會長期關注兒少與青年發展，透過多元方案陪伴其探索興趣、累積經驗，並逐步建立正向且具前瞻性的生涯觀念。基金會以長期且穩定的推動模式，結合藝術、教育與永續價值，透過寓教於樂的舞台劇形式，陪伴學童在成長過程中接觸文化、理解永續議題。

中租基金會除校園藝文巡演外，亦持續透過多元公益專案，支持國內文化與藝術生態的發展，包括贊助青少年表演藝術聯盟推動「中介教育體系與特殊境遇青少年戲劇陪伴輔導支持」計畫，協助特殊境遇青少年建立自信與情緒支持；也包場放映紀錄片《造山者－世紀的賭注》，以實際行動支持在地文化發展力。

深耕職涯輔導領域的中租基金會，長期支持桃園市復興鄉羅浮高中，提供獎助學金，以及為觀光與餐飲科系學生舉辦職涯講座，從文化認識與自我認同，多元能力培養，並結合產業實務分享，活動累計辦理25場，參與人次逾千名。

中租基金會表示，將持續結合企業資源與跨領域專業機構，深化文化與教育公益議題行動，讓藝術成為連結教育、社會與永續發展的重要力量，陪伴兒少與青年在探索中成長。

中租 校園 文化

延伸閱讀

NBA／和格林衝突並非首次 柯爾道歉：希望他當永遠勇士人

NBA／格林、柯爾衝突掩蓋勇士勝利 柯瑞：那是他們之間的事

NBA／不滿角色定位長期被迫扛中鋒 勇士格林「感到挫折」

NBA／勇士茶壺風暴浮上檯面！ 格林氣到離場柯爾坦言有「摩擦」

相關新聞

TOYOTA RAV4 進口銷售神車大改款 配備全升級、預購價僅99萬起

TOYOTA RAV4銷售神車大改款26日公布預購價，超有吸引力價格RAV4以汰舊換新預購價99萬元起，出現配備全面升級...

阿里山鄉普發6千...嘉縣鄉鎮市最高 發錢底氣關鍵是這隻「金雞母」

嘉義縣阿里山鄉鄉民代表會日前三讀通過普發每位鄉民6千元，金額居全縣發放8鄉鎮市之冠，與嘉義市府下個月農曆年前發放的振興現...

最爛的一年！建商女董：明年房市也不會很樂觀

中華民國不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉表示，受政策打壓，今年房市是近年表現「最爛的一年」，明年房市也「不會很樂...

中租攜手六藝校園巡演 三年累積逾萬名學子受惠

由中租青年展望基金會與六藝劇團合作的校園公益巡演，12月中旬，在雲林上演今年度的最終場，獲得與會欣賞師生滿堂喝采。過去3...

台中捷運紅線規畫起跑 大咖建商搶卡位「這條大道」

台中捷運路網持續擴張，除了已通車的捷運綠線、今年動工的捷運藍線外，捷運橘線（機場捷運線）、捷運紅線（崇德豐原線）也陸續進...

嘉市新興蛋黃區「信義區」土地完成點交 明年公告現值漲幅最高

嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村搬遷後，市府公辦理市地重劃，經2年9個多月施工，投入4億2298萬元，開發8.8公頃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。