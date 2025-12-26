台中捷運紅線規畫起跑 大咖建商搶卡位「這條大道」

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
捷運紅線(崇德豐原線)沿線推案熱區一覽。市調業者提供

台中捷運路網持續擴張，除了已通車的捷運綠線、今年動工的捷運藍線外，捷運橘線（機場捷運線）、捷運紅線（崇德豐原線）也陸續進行可行性研究。

其中，捷運紅線全長約15.4公里，共設11站，以崇德路為起點，沿著崇德路、承德路、豐原大道一路北上至中正路一帶，最後銜接台鐵豐原站。台中市捷運工程局近日表示，預計明年第3季完成期末報告後，提送中央審議。

市調業者表示，紅線規劃途經一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心，「崇德大道」也再度受到市場關注，看好發展潛力。包括誠邑築、冠德、國泰、豐邑、舜元、惠宇、富宇、亞昕、鉅虹等建商紛紛提前布局，

業者表示，崇德大道是北台中代表性主幹道，不僅有捷運綠線站點，也是北屯、北區重要生活與商業樞紐，崇德商圈就有春水堂、星巴克、UNIQLO、GU、屋馬、築間等連鎖業者設點，展現驚人「金流、人流」磁吸效應。

也因此，崇德生活圈近年成為建商危老、整合土地熱點，台中在地建商誠邑築建設今年即攜手荷蘭知名建築事務所MVRDV，推出國際級住宅案「嶼76 The Island」。該基地原為屋齡逾三十年的商辦，未來將變身為地上21層建築，全案共計76戶，規劃37~46坪、2~3房產品。

深耕台中多年的大型建商冠德建設，指標案「裕毛屋案」也將登場，該案採先建後售模式，規劃地上24層黃金級綠建築，主打39~59坪、3~4房產品。

豐邑集團則是於文心崇德捷運站200公尺處推出「文心OLIVE」，產品規劃36~55坪、3~4房格局，客群以醫師、科技業、自營商及在地客為主。

大熊建設預售案「M寓所」位於文心中清站與文心崇德站之間，成為少見的雙捷運預售案。規劃31坪純3房產品，主攻首換族群，預計以6字頭開價。

富宇建設2023年向遠雄建設購入的原愛子幼兒園北屯總校等周邊房地，也已進入規劃階段，基地達2,324坪，預計興建地上24層、地下4層，共四棟大樓，總戶數約622戶。

另外還有亞昕國際與鉅虹建設合建案「大連路案」蓄勢待發，總銷高達247億元。不僅如此，包括國泰、坤悅等開發商也於崇德路上皆有購置土地，為後續推案做足準備。

除了崇德商圈推案火熱，紅線途經的14期洲際段也有不少建案競出，包括指標建案「大陸豐莚」最高單價站上8字頭；舜元建設推出的「舜元悟野」，主打三球野奢宅，產品規劃39坪與47坪、3~4房；惠宇建設「惠宇和慕」主打38~52坪、3~4房。

誠邑築建設董事長沈瑞興表示，軌道建設所帶動的經濟效應相當大，對房市而言，有捷運即是抗跌保證。崇德商圈一帶從商業、教育、醫療到交通設施，區域多年間累積的便利性已十分到位，是不少自住族群置產的首選。在此基礎上，捷運紅線的推動與明年五月母親節漢神洲際開幕，勢必讓原本就熱度不減的崇德大道更添討論度。

