強攻首購客！龍井「田庄吾寓」低公設比加碼訂簽58萬起

面對高房價與資金門檻居高不下，首購族關心的不再只是地段，而是「能不能負擔得起」！看準首購與小家庭的實際需求，深耕台中多年的田庄地產開發，在龍井車站生活圈推出預售新案「田庄吾寓」，標榜低總價、低公設比與高坪效，建商近期再釋出「訂簽58萬元起」搶市，在市場受到高度關注。

台中第三家好市多Costco，傳出將進駐台中精機位於台灣大道上的舊廠基地，重磅利多帶動台中海線及中科特區房市升溫，推案建商也順勢加碼促銷，爭取購屋人目光投注。

「田庄吾寓」座落龍井區龍山國小人文學區，基地位於純住宅區靜巷，周邊環境單純安靜，兼具居住品質與生活機能，產品規劃20至33坪、2至3房，總戶數18戶。根據實登揭露已成交11戶，每坪單價站穩3字頭。

「田庄吾寓」專案經理吳沛恩表示，該案步行可達向上路商圈，三大傳統市場環繞，日常採買便利；同時鄰近光田醫院向上院區，醫療資源完整，加上未來台灣大道上、台中榮總旁，有望進駐台中第三家好市多Costco，區域生活圈成熟度持續升溫。

在產品規劃上，「田庄吾寓」主打2至3房三面採光住宅，公設比僅約26％，在預售市場中屬於相對低的公設配置，實際可使用坪效更高，符合首購族對「買得到、住得好」的期待。

全案格局方正，臥室與衛浴皆開窗，提升居住通風與採光品質；其中，3房戶型更規劃前後雙陽台，並具朝南優勢，強化日照與生活舒適度，展現實住導向的產品思維。

在價格策略上，「田庄吾寓」進一步降低進場門檻，祭出「訂簽58萬元起」的付款條件，減輕購屋的初期資金壓力，對首購族與小家庭而言具高度吸引力，也讓原本觀望的買盤有機會提早卡位。

近幾年海線房市競爭激烈，但田庄地產開發持續擴大佈局，近期完成總部擴編並正式遷址新開幕，不僅展現企業量能與長期經營決心，也反映對台中住宅市場的信心。此次推出「田庄吾寓」，正是以貼近市場需求的產品力與價格帶，搶攻首購主流客層，力求在盤整市況中脫穎而出。

地產專家表示，在剛性需求仍是市場主軸的當下，「田庄吾寓」以低總價、低公設及高坪效三大優勢，搭配訂簽58萬元起的親民門檻，為海線首購市場，提供一個更容易實現的成家選項，自然也受到市場矚目。