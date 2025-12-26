嘉市新興蛋黃區「信義區」土地完成點交 明年公告現值漲幅最高

嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村搬遷後，市府公辦理市地重劃，經2年9個多月施工，投入4億2298萬元，開發8.8公頃，8月30日竣工，被稱為「信義區」，市府曾在此舉辦台灣燈會，本月初完成土地登記點交，宣告這處「新蛋黃區」進入實質開發，其中扺費地7筆1965.42坪，明年初市府公告標售。

嘉市明年度公告土地現值、地價，經嘉市地價及標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值平均調幅3.43％，「建國二村復興新村市地重劃區」工程完工，規畫新興商業區，公告土地現值平均調幅19.97％最高。

重劃後共登記40筆土地，其中，空軍分配土地面積最多共1萬2378.32坪，國財署1082.04坪，嘉市府93.45坪；私有地僅10筆411坪；公共設施1萬756.57坪，扺費地7筆1965.42坪市府公告標售，用來清償開發重劃支出。地政處表示，該區土地公告現值每坪約35萬至45萬元，因位處新蛋黃區，交通等機能成熟，房市看好土地價格翻倍上漲，吸引投資目光。

不過，土地開發因最大地主軍方、國產署，受限國有地「只租不售」，只能設定地上權，是否吸引財團投資？大型商業能否開發，仍須視招商條件與市場反應，開發時程規模仍有變數。空軍眷村建國二村、復興新村曾是嘉市規模最大空軍眷村，也是電視製作人王偉忠生長的家，經典舞台劇「寶島一村」故事眷村。