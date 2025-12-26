快訊

嘉市新興蛋黃區「信義區」土地完成點交 明年公告現值漲幅最高

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村搬遷後，市府公辦理市地重劃，經2年9個多月施工，投入4億2298萬元，開發8.8公頃，8月30日竣工，被稱為「信義區」，本月初完成土地登記點交，宣告這處「新蛋黃區」進入實質開發。圖／嘉市府提供
嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村搬遷後,市府公辦理市地重劃,經2年9個多月施工,投入4億2298萬元,開發8.8公頃,8月30日竣工,被稱為「信義區」,本月初完成土地登記點交,宣告這處「新蛋黃區」進入實質開發。圖／嘉市府提供

嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村搬遷後，市府公辦理市地重劃，經2年9個多月施工，投入4億2298萬元，開發8.8公頃，8月30日竣工，被稱為「信義區」，市府曾在此舉辦台灣燈會，本月初完成土地登記點交，宣告這處「新蛋黃區」進入實質開發，其中扺費地7筆1965.42坪，明年初市府公告標售。

⭐2025總回顧

嘉市明年度公告土地現值、地價，經嘉市地價及標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值平均調幅3.43％，「建國二村復興新村市地重劃區」工程完工，規畫新興商業區，公告土地現值平均調幅19.97％最高。

重劃後共登記40筆土地，其中，空軍分配土地面積最多共1萬2378.32坪，國財署1082.04坪，嘉市府93.45坪；私有地僅10筆411坪；公共設施1萬756.57坪，扺費地7筆1965.42坪市府公告標售，用來清償開發重劃支出。地政處表示，該區土地公告現值每坪約35萬至45萬元，因位處新蛋黃區，交通等機能成熟，房市看好土地價格翻倍上漲，吸引投資目光。

不過，土地開發因最大地主軍方、國產署，受限國有地「只租不售」，只能設定地上權，是否吸引財團投資？大型商業能否開發，仍須視招商條件與市場反應，開發時程規模仍有變數。空軍眷村建國二村、復興新村曾是嘉市規模最大空軍眷村，也是電視製作人王偉忠生長的家，經典舞台劇「寶島一村」故事眷村。

2005年眷村建國二村、復興新村遷村閒置，2020年啟動公辦市地重劃，該區定位結合商業、觀光與生活機能新核心，市府規畫引進大型購物中心、觀光飯店與多元商業設施，保留眷村博物館用地，兼顧土地開發與文化記憶保存，讓這片蛋黃區成為帶動下一波成長關鍵引擎。

嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村搬遷後，市府公辦理市地重劃，經2年9個多月施工，投入4億2298萬元，開發8.8公頃，8月30日竣工，被稱為「信義區」，本月初完成土地登記點交，宣告這處「新蛋黃區」進入實質開發。圖／嘉市府提供
嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村搬遷後，市府公辦理市地重劃，經2年9個多月施工，投入4億2298萬元，開發8.8公頃，8月30日竣工，被稱為「信義區」，本月初完成土地登記點交，宣告這處「新蛋黃區」進入實質開發。圖／嘉市府提供

眷村 空軍

相關新聞

鴻華推最親民電動車 董座李秉彥：由台灣出發 面向海外市場

鴻海集團衝刺電動車業務再傳捷報，旗下鴻華先進昨（25）日舉行首場品牌暨新車線上發表會，宣布推出「BRIA」電動車，這是鴻...

Coupang酷澎台灣公布最新資安事件進度 強調台灣資料未外洩

Coupang酷澎台灣公布最新資安事件調查說明，根據目前的調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。...

台中捷運紅線規畫起跑 大咖建商搶卡位「這條大道」

台中捷運路網持續擴張，除了已通車的捷運綠線、今年動工的捷運藍線外，捷運橘線（機場捷運線）、捷運紅線（崇德豐原線）也陸續進...

嘉市新興蛋黃區「信義區」土地完成點交 明年公告現值漲幅最高

嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村搬遷後，市府公辦理市地重劃，經2年9個多月施工，投入4億2298萬元，開發8.8公頃，...

銅價創高 線纜業報價喊漲

倫敦銅價連三天創新高，AI大需求推升工業銅需求，國際精煉銅附加費（Premium）大漲，國內線纜業明年報價全面喊漲；包括...

指標大廠布局 線纜業各擁AI題材

線纜業各擁AI題材，其中，華新布局AI、機器人高階精密材料外，其轉投資公司華邦電、華東等均具爆炸性的AI題材；大東電研發...

