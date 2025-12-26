陸鋼明年外銷可望減量近2,000萬公噸 中鋼：鋼市轉折訊號亮了

中國大陸針對2026年鋼市展望提出新年度外銷可望減量近2,000萬公噸，騰出的空間相當於二個中鋼規模，亞洲鋼市供給降低，對鋼價將形成強力支撐，為中鋼樂見。

中鋼（2002）專家說，最近大陸鋼鐵產業進行具規模的研討，回顧2025年同時展望2026年新氣象，綜合多位資深分析師觀點認為，2026年鋼市將不再是大起大落的一年，而是進入價值均衡、結構調整的新階段，對高度依賴國際市場的台灣鋼鐵產業具有重要指標意義。

中鋼EPS

大陸分析師指出，2026年鋼市有望出現「六大均衡」，包括中美博弈、內外需、投資與消費、供需、產業鏈與區域發展的再平衡。意味鋼價不易出現趨勢性暴漲，但也不再是單邊下行，會回到反映真實成本與需求的價值區間。

從宏觀面來看，全球經濟在博弈中前行，大陸房地產雖仍承壓，但有機會築底修復，尤其基礎建設持續扮演重要角色。

中鋼專家說，最值得關注的是，2026年大陸鋼材出口預估將減少1,900萬公噸，「約當等於二個中鋼的規模 」，這對亞洲鋼市是結構性的轉折訊號。

近年來大陸以出口消化內部過剩產能，亞洲鋼價受到大陸大量外銷影響續創新低，但未來出口受限後，區域市場供給壓力有望減輕。對中鋼而言，這有助於降低來自低價大陸鋼材的競爭干擾，提升報價與接單穩定度。

雖然大陸房地產用鋼明顯下滑，但是製造業用鋼、鋼結構建築等需求撐住基本盤，使過去五年粗鋼表觀消費量降幅遠低於原先的預估。展望2026年，隨著房地產緩步復甦，「反內捲」將成為政策主軸，限產、價格監管與數據治理若能落實，鋼價反彈將具備更扎實的基礎。

至於成本端方面，鐵礦石均價預估回落至每公噸95美元以下，有助緩解中鋼這種一貫作業高爐廠壓力；焦煤則可能反彈，廢鋼因雙碳政策支撐而維持相對強勢，這樣的成本結構，讓中鋼在製程效率與成本控管上更能展現競爭力。