美規車取代日本、國產貨 機會有限

美國進口汽車關稅有望降到零，但車廠進一步評估後發現，美國製造的汽車成本高出日本製造約三成，再加上船運的時間拉長，真正要取代日本或是國產車的機會有限，但美規車數量增加則是必然的趨勢。

和泰車指出，目前傳出美國進口車關稅將大幅調降，大家都在關注政策宣布的時間。和泰車內部評估，美國生產汽車的成本高於日本製造約三成，再加上海運船期與運費的相關成本，很難取代從日本進口的車款。

裕日車指出，美國對於進口汽車零組件課徵25%的稅率，除非百分之百的零組件是在美國製造，否則光是零組件的關稅課徵就墊高美國車生產成本，可以說美國車的進口成本相當高，加上海運物流的時間，整體算起來，從美國進口汽車來台販售是否划算，仍待驗證。