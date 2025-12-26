車廠進口美規車蓄勢待發 預計2026下半年陸續引進

美國進口汽車關稅調降在即，各家車廠蓄勢待發，包括和泰車（2207）、裕日車、寶嘉聯合等業者已開始規劃從美國進口新車款來台，挾著美國進口關稅有機會降到零關稅的優勢，預期未來從美國進口至台灣的車款將在明年下半年之後陸續引進，成為在歐日車系之外新的汽車勢力。

裕日車副總經理李昌益指出，目前評估中的美規車就有四款車，等待關稅案落地後，即可進一步評估從美國進口汽車來台銷售的策略。不過，由於美規車認證時間約在六個月到一年，依照時程推估，最快明年底將有多款美國進口車來台。

美國進口汽車的關稅調降已成為市場共識，業界並傳出關稅有望降到零，而部分車商認為，即使不是零關稅，也不會超過5%，消費者高度期待美國進口車因而大降價，致使今年進口車銷售大受影響。另外，車廠也積極評估從美國進口取代歐日進口的可能性，至少從美國進口新車的成本大幅降低，增加進口車款成為多家車廠的共同規劃方向。

和泰車指出，目前和泰車已在評估美國製造的車款引進台灣可行性。和泰車旗下從美國進口的車款主要是SIENA，未來將視最後的關稅定案之後，尋求合適從美國引進台灣的車款，選定的車種主要是大型的皮卡或是大型休旅車。在新車款導入台灣之後，品牌的車款將更豐富，提供消費者更多元的選擇。

裕日車由於以往許多熱銷的車款都已停產，造成銷量衰退，NISSAN自己的品牌也正在推動新車引進規劃中，將在台北車展亮相的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI預計要到明年底上市。目前並考量導入美規車，但都要等到政策落地，裕日車考量的NISSAN車款就有四款，不過仍待政策落地，以及最終稅率敲定才能進行。

寶嘉聯合近期宣布美國製造的JEEP重返市場，兩款車Sahara售價209.8萬元與Rubicon的239.8萬元開始預售，但前提是從美國進口台灣的關稅為零關稅，明年第2季才交車，如果關稅不是零關稅，有不同的價格對應。