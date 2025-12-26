鴻華電動車款「BRIA」 續航力超過500公里

鴻海集團旗下鴻華先進（2258）品牌旗下首款電動車款「BRIA」聚焦國產、自主研發，性能不輸國際大廠，續航力最高超過500公里、馬力逾400匹，是台灣電動車新里程碑，鴻華先進董事長李秉彥指出，BRIA是集合台灣、美國和義大利團隊跨國合作。是具台灣血統、國際DNA的產品。

BRIA在三種車型間，屬Elegant、Emerge續航最佳，達到516公里；Pioneer則以性能取勝，最大馬力達到400匹，為四輪驅動設定，而且有著3.9秒的零百加速成績。

BRIA的三款新車型，均採用磷酸鐵鋰（LFP）電池設計，電池容量57.7kWh，按照新歐洲行駛循環測試（NEDC），電池續航里程最高516公里，為L2至L2+級自動駕駛架構，利用內嵌EEA架構中的車輛動態控制器（VMC）確保精準動態，並透過具備透明底盤功能的360度環景系統、高精度雷達以及智慧型自適應頭燈（ADB），提升安全性與視野。

鴻華先進指出，BRIA車款從底盤與車體結構、車輛動態控制、熱管理與空氣力學分析，到軟體定義的電子電機（EEA）架構，均為自主研發。

鴻華先進的企業願景是「立足台灣，放眼全球」，BRIA是集合鴻華先進與海內外國際專業合作夥伴智慧打造的產品，鴻華先進以台灣在ICT和AI領域的優勢，整合整車技術與架構作為鴻華先進軟體定義汽車平台的核心基礎。