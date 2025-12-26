機械公會：攻半導體鏈 提升客製化能力
台灣工具機產業景氣低迷，台灣機械公會理事長莊大立表示，近幾年，機械公會積極鼓勵會員廠商走向半導體，提升客製化能力，以跨入半導體供應鏈；另外，公會也加入「台灣AI機器人產業大聯盟」，朝建立自主關鍵零組件體系邁入。
莊大立認為，政府應以國家戰略型的思維來考量，儘速研擬相關政策，以協助包括半導體設備、AI機器人及國防軍工產業關鍵零組件的國產自主，這是「當務之急、重中之重」。
以智慧機器人為例，供應鏈完整與否與製造成本有直接的關係。以中國大陸發展的作法，是政府給予企業高額補助，讓企業不計成本大量投入，因此當今陸製的市場價格，讓台灣有意或已在投入的廠商卻步，用戶直接轉向陸企採購。
其次，人工智慧實現的載體就是機器人，即硬體的角色；硬體由關鍵零組件組成，不管是工業型機器人、服務型、人形機器人或機器狗，其關鍵零組件皆必須是透過客製化來完成才行。
莊大立說，雖然機器人關鍵組件台灣業者在技術上有能力開發，但是客製化的成本與目前產業需求量，不足以維持企業獲利能力。
