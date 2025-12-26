機械公會：攻半導體鏈 提升客製化能力

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

台灣工具機產業景氣低迷，台灣機械公會理事長莊大立表示，近幾年，機械公會積極鼓勵會員廠商走向半導體，提升客製化能力，以跨入半導體供應鏈；另外，公會也加入「台灣AI機器人產業大聯盟」，朝建立自主關鍵零組件體系邁入。

⭐2025總回顧

莊大立認為，政府應以國家戰略型的思維來考量，儘速研擬相關政策，以協助包括半導體設備、AI機器人及國防軍工產業關鍵零組件的國產自主，這是「當務之急、重中之重」。

以智慧機器人為例，供應鏈完整與否與製造成本有直接的關係。以中國大陸發展的作法，是政府給予企業高額補助，讓企業不計成本大量投入，因此當今陸製的市場價格，讓台灣有意或已在投入的廠商卻步，用戶直接轉向陸企採購。

其次，人工智慧實現的載體就是機器人，即硬體的角色；硬體由關鍵零組件組成，不管是工業型機器人、服務型、人形機器人或機器狗，其關鍵零組件皆必須是透過客製化來完成才行。

莊大立說，雖然機器人關鍵組件台灣業者在技術上有能力開發，但是客製化的成本與目前產業需求量，不足以維持企業獲利能力。

機器人 半導體

延伸閱讀

研調：人形機器人2027年起飛 PCB 搶吃三大商機

杭州六小龍 「 雲深處」啟動IPO流程

安世半導體停止供應原料…傳子公司轉向陸企 確保晶圓供應

MIT 專家示警 人形機器人恐走錯方向

相關新聞

鴻華推最親民電動車 董座李秉彥：由台灣出發 面向海外市場

鴻海集團衝刺電動車業務再傳捷報，旗下鴻華先進昨（25）日舉行首場品牌暨新車線上發表會，宣布推出「BRIA」電動車，這是鴻...

彰化縣擁台中市百億土地 設定地上權招標當包租公進帳數億

彰化縣政府是坐擁台中市市值上百億元的大地主，近年為活化非公用土地，以設定地上權公開招標當包租公，到今年已完成8件地上權開...

車廠進口美規車蓄勢待發 預計2026下半年陸續引進

美國進口汽車關稅調降在即，各家車廠蓄勢待發，包括和泰車、裕日車、寶嘉聯合等業者已開始規劃從美國進口新車款來台，挾著美國進...

Coupang酷澎台灣公布最新資安事件進度 強調台灣資料未外洩

Coupang酷澎台灣公布最新資安事件調查說明，根據目前的調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。...

銅價創高 線纜業報價喊漲

倫敦銅價連三天創新高，AI大需求推升工業銅需求，國際精煉銅附加費（Premium）大漲，國內線纜業明年報價全面喊漲；包括...

指標大廠布局 線纜業各擁AI題材

線纜業各擁AI題材，其中，華新布局AI、機器人高階精密材料外，其轉投資公司華邦電、華東等均具爆炸性的AI題材；大東電研發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。