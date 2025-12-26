鴻華推最親民電動車 董座李秉彥：由台灣出發 面向海外市場

鴻海集團衝刺電動車業務再傳捷報，旗下鴻華先進（2258）昨（25）日舉行首場品牌暨新車線上發表會，宣布推出「BRIA」電動車，這是鴻華先進自主品牌「Foxtron」首款電動車。

BRIA以鴻海集團Model B車款為原型打造，基本款售價89.9萬元起，是台灣目前價位最親民電動車，即日起開始接單，壯大鴻海集團電動車量能。

鴻海衝刺電動車

鴻華先進董事長李秉彥指出，BRIA是第一輛從台灣出發面向海外市場的電動車，鴻華先進願景是立足台灣、放眼全球，BRIA是台灣電動車產業邁向海外的第一步。

李秉彥表示，BRIA車款整合台灣資通訊（ICT）與人工智慧（AI）領域優勢，結合整車技術與架構，作為鴻華先進軟體定義汽車平台的核心基礎，集合台灣、美國和義大利團隊跨國合作，並獲得日本合作夥伴肯定，藉此放大視野，以全球思維造車。

BRIA共推出三種車型選擇，提供Elegant、Emerge、Pioneer等三種車型選項，均配置57.7 kWh的LFP磷酸鐵鋰電池，Elegant及Emerge都是單馬達後驅，Pioneer則是雙馬達四驅。

BRIA即起在台上市，入門款售價89.9萬元，中規款104.9萬元，頂規款114.9萬元。其中入門款售價為目前台灣市場上價格最親民的電動車，有望掀起新一波銷售熱潮，為鴻華先進營收增添新動能。

裕隆和鴻華先進本月19日宣布，鴻華先進以7.876億元收購裕隆旗下納智捷（LUXGEN）100%股權。鴻華先進表示，納智捷品牌沒有消失，目前持續存在，原有納智捷經銷體系會調整，整合納智捷通路後，鴻華先進會繼續推出自有品牌車款。

鴻華先進表示，既有納智捷品牌n7電動車會以受委託經銷方式繼續販售，未來鴻華先進也會受委託經銷販售新車款；在代工部分則會選擇最適合的廠商為合作夥伴。

在新品牌布局方面，鴻華先進指出，Model B新款車型會以Foxtron Bria品牌推出，先在台灣市場銷售，Bria車款持續按照計畫推動。Model B車款預計明年有機會銷往海外市場。

高盛指出，鴻華先進收購納智捷，有助將服務領域從上游供應商延伸至品牌銷售；儘管電動車事業目前占鴻海集團營收不到5%，但預計到2030年前，電動車將以32%的年複合成長率（CAGR）持續增長。