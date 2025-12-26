指標大廠布局 線纜業各擁AI題材

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

線纜業各擁AI題材，其中，華新（1605）布局AI、機器人高階精密材料外，其轉投資公司華邦電、華東等均具爆炸性的AI題材；大東電研發AI電電纜用線，大亞以漆包線切入無人機領域，群起分進合擊、攻向AI市場。

⭐2025總回顧

華新麗華不銹鋼事業轉型升級，以「冷精棒」全新品牌「奇沃Steeval™」切入AI、機器人、新能源、太空產業供應鏈。

華新指出，看好AI伺服器帶動，將推升冷精棒的需求，主要是AI伺服器因晶片功率高，需要以液冷方式運作，解決發熱問題，而液冷散熱系統中的關鍵零組件為快接頭，而華新的冷精棒主要就是用在快接頭上，以GB300的機櫃為例，可用到276個快接頭，而在AI科技帶動下，未來這一塊成長速度會相當快，有望逐漸放量。

此外，華新麗華旗下轉投資公司都是AI供應鏈，包括受惠於記憶體大漲而大受市場追捧的華邦電、 華東等，華新都握有兩成以上的持股，現在更是當紅炸子雞。

大東電也相當看好AI科技所帶動的商機，大東電目前積極開發AI資料中心用線，大東電表示，AI資料中心建置、半導體用電創高等，為未來十年都帶來良好的動能，而公司因擁有多線產品，可全規格客製化訂單，具有相對優勢，下一步也將搶攻AI用線商機。

大亞則是以本業漆包線優勢進軍無人機產業，研發的「超導熱銅包鋁線」主要配合無人機馬達廠商，另亦投資研發和生產無人機反制系統和低軌衛星系統。

AI 無人機

延伸閱讀

無人機成科技救災利器 屏東消防局115年增購4台

馬太鞍溪上游山壁崩塌裸露 無人機、直升機出動空投本土植物

美國封殺無人機紅鏈 義隆、芯鼎、迅杰有甜頭

FCC限制進口中國大疆等外國無人機 納國安風險列管名單

相關新聞

鴻華推最親民電動車 董座李秉彥：由台灣出發 面向海外市場

鴻海集團衝刺電動車業務再傳捷報，旗下鴻華先進昨（25）日舉行首場品牌暨新車線上發表會，宣布推出「BRIA」電動車，這是鴻...

彰化縣擁台中市百億土地 設定地上權招標當包租公進帳數億

彰化縣政府是坐擁台中市市值上百億元的大地主，近年為活化非公用土地，以設定地上權公開招標當包租公，到今年已完成8件地上權開...

車廠進口美規車蓄勢待發 預計2026下半年陸續引進

美國進口汽車關稅調降在即，各家車廠蓄勢待發，包括和泰車、裕日車、寶嘉聯合等業者已開始規劃從美國進口新車款來台，挾著美國進...

Coupang酷澎台灣公布最新資安事件進度 強調台灣資料未外洩

Coupang酷澎台灣公布最新資安事件調查說明，根據目前的調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。...

銅價創高 線纜業報價喊漲

倫敦銅價連三天創新高，AI大需求推升工業銅需求，國際精煉銅附加費（Premium）大漲，國內線纜業明年報價全面喊漲；包括...

指標大廠布局 線纜業各擁AI題材

線纜業各擁AI題材，其中，華新布局AI、機器人高階精密材料外，其轉投資公司華邦電、華東等均具爆炸性的AI題材；大東電研發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。