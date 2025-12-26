指標大廠布局 線纜業各擁AI題材

線纜業各擁AI題材，其中，華新（1605）布局AI、機器人高階精密材料外，其轉投資公司華邦電、華東等均具爆炸性的AI題材；大東電研發AI電電纜用線，大亞以漆包線切入無人機領域，群起分進合擊、攻向AI市場。

華新麗華不銹鋼事業轉型升級，以「冷精棒」全新品牌「奇沃Steeval™」切入AI、機器人、新能源、太空產業供應鏈。

華新指出，看好AI伺服器帶動，將推升冷精棒的需求，主要是AI伺服器因晶片功率高，需要以液冷方式運作，解決發熱問題，而液冷散熱系統中的關鍵零組件為快接頭，而華新的冷精棒主要就是用在快接頭上，以GB300的機櫃為例，可用到276個快接頭，而在AI科技帶動下，未來這一塊成長速度會相當快，有望逐漸放量。

此外，華新麗華旗下轉投資公司都是AI供應鏈，包括受惠於記憶體大漲而大受市場追捧的華邦電、 華東等，華新都握有兩成以上的持股，現在更是當紅炸子雞。

大東電也相當看好AI科技所帶動的商機，大東電目前積極開發AI資料中心用線，大東電表示，AI資料中心建置、半導體用電創高等，為未來十年都帶來良好的動能，而公司因擁有多線產品，可全規格客製化訂單，具有相對優勢，下一步也將搶攻AI用線商機。

大亞則是以本業漆包線優勢進軍無人機產業，研發的「超導熱銅包鋁線」主要配合無人機馬達廠商，另亦投資研發和生產無人機反制系統和低軌衛星系統。