線纜產業能見度 衝上最高點

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

線纜廠正迎來數十年難得一見的大機遇，業界認為，在AI產業未來十年持續躍進下，用電、用銅需求持續上升，線纜產業能見度將從過去「隱形」的狀態衝上第一線，營運動能也將隨著AI水漲船高。

此外，線纜業者在AI世代來臨下，「專業線纜」出現新商機，除了華新最具備AI體質與量能外，包括大東電（1623）、合機、華榮、大亞等都能提供345KV線纜，在AI時代相對具備利基。

特別的是，當前銅金屬供給吃緊，資金與議價權向「供應穩、交期準」集中的廠家。

銅市偏緊時，下游更重視供應保障，具規模、通路與交期管理能力的線纜廠，更容易拿到長約、大單，而多數的指標台廠都具備這樣的利基。

值得一提的是，台灣本身就是AI資料中心的重鎮，台灣線纜廠需求強、客戶就在旁邊。

台灣本身就有半導體、AI伺服器、資料中心、重電與電網強韌工程的密集投資，線纜廠能就近服務、縮短交期，較容易吃到急單與追加訂單。

