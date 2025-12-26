機械公會：明年會比今年好 半導體設備、AI機器人與軍工業帶動工具機重返成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
2025年台灣工具機產業景氣低迷。聯合報系資料照
2025年台灣工具機產業景氣低迷。聯合報系資料照

2026年即將到來，展望機械與工具機產業景氣走勢，台灣機械公會理事長莊大立表示，美國關稅、新台幣匯率與地緣政治衝突，仍是不確定的變數，但他預期，「明年會比今年好」，機械出口看增5%至10%，工具機出口則力拚持平。

2025年台灣工具機產業景氣低迷，莊大立表示，工具機產業受匯率影響，「傷害已經造成，且劣勢無法挽回」。展望2026年，除半導體設備之外，加速發展AI機器人及國防軍工產業，是必須走的方向，也是帶動工具機產業重返成長的三支腳。

針對總統賴清德宣布，未來八年規劃1.25兆元國防特別預算，打造「台灣之盾」，加上台美有望擴大無人機等無人載具的合作，莊大立說，國防軍工產業未來也是工具機產業可以著墨布局的方向。

莊大立認為，2026年美國關稅即將底定，俄烏戰爭雖還看不到盡頭，但美中貿易戰已有和緩跡象，只要新台幣匯率不再巨幅波動，明年應該會比今年好，他樂觀預期，明年第2季景氣可望落底，並逐季回溫。

至於明年帶動機械產業升溫的動能，看好AI人工智慧、高效能運算與雲端資料服務等，帶動半導體、電子與檢量測設備需求；航太、軍工及機器人產業持續暢旺，汽車與電動車產業也有回溫跡象。

莊大立不諱言，台灣工具機高階五軸機出口，受到日本匯率衝擊，中低階產品又遭中國大陸低價競爭，「上有鍋蓋、下有鐵板」兩面夾殺，導致工具機今年出口直直落。

近期新台幣匯率雖有小幅貶值，幅度仍較日、韓小，觀察自2021年起至今年12月中，新台幣匯率僅貶值9.8%，日圓貶值幅度卻高達52.2%，兩者相差超過42%，「等於日本工具機是打六折在賣，台灣產品處於劣勢，在國際市場哪有競爭力！」

機械公會統計，今年前11月機械出口值288.66億美元、年增8.5%，以新台幣計價約8,973.67億美元、年增5.3%，預期全年出口可維持約8%左右的成長，而全年機械產值仍將超過兆元。

至於工具機累計前11月出口僅18.28億美元、年減8.8%，是衰退較嚴重的產業。主要仍是受到新台幣匯率較競爭對手國強勢的影響，還有就是俄烏戰爭、美中貿易戰等地緣政治衝突，導致市場需求動能不足。

