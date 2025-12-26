銅價創高 線纜業報價喊漲

倫敦銅價連三天創新高，AI大需求推升工業銅需求，國際精煉銅附加費（Premium）大漲，國內線纜業明年報價全面喊漲；包括華新（1605）、華榮、大山、合機、大亞及大東電等指標大廠都不排除調價，線纜漲價潮一觸即發。據悉國內指標大廠已喊話元月開始調漲相關產品售價約10%。

對於明年報價，業界指，除了線纜售價將隨著銅價向上外，最關鍵在於國際精煉銅附加費Premium從去年的每公噸不到90美元，如今漲至350美元，等於一年內漲了近三倍，導致明年線纜報價得至少必須從成本漲價的基礎上，再上調3％，作為終端售價。

銅價上揚對線纜業影響

倫敦銅價近日刷新歷史新高，首度突破每公噸1.2萬美元，倫敦銅價大漲聚焦在兩大事件，其一、全球大型銅礦場因故停產，包括全球第二大銅礦印尼 Grasberg、剛果 Kamoa-Kakul、 智利 Codelco等，導致銅供給更形緊俏、缺口日益擴大。

另一方面，在AI科技大力發展下，包括AI伺服器本身與資料中心用電等，都對精煉銅有大量需求，且未來十年需求量只會愈來愈大。

國內線纜業者指出，在訂單方面，線纜廠會根據當月的成本平均價，報下個月的價格，倘若銅價持續上漲，報價也會不斷上調，銅價上漲時，多數線纜廠可望有庫存利益，當月營收與毛利都會向上。如今銅價持續向上，這樣的情況也會正向循環。

不過，影響銅價還有另一個關鍵因素，即銅金屬通膨的主因就是加工費，線纜業者指出，除了銅價本身上漲，精煉銅的加工費Premium才是最難解決的問題。

Premium是全球大型銅礦商對精煉加工附加費用的簡稱，其中，智利銅礦商Codelco給出的Premium報價較倫敦金屬交易所（LME）價格，每噸溢價350美元，遠高於去年談判中商定的每噸89美元。

線纜業者解釋，Premium就是銅礦商把銅礦變成精鍊銅的加工費，線纜業者與大型長約客戶通常會簽訂一年以上的合約，其報價結構是當年度LME銅價加上Premium。國內線纜廠商通常都一定會跟國際銅礦商簽約，因為不簽會無法確保銅的來源，也就是說，在Premium已經確定調漲的情況下，預期明年線纜業的報價都會是銅價上漲後，再往上加至少3％，才符合成本價。

線纜廠商表示，銅價穩定上漲時，若客戶預期未來會持續上漲，也會加強月底的追貨力道，另外，整體而言，銅價上漲除了營收可望成長外，對毛利、獲利也有望提升。

針對銅價後況，線纜業普遍認為，在AI基礎建設如火如荼發展下，對銅有長期需求，短期可能會有劇烈波動，但長期來看，銅價前景欲小不易。