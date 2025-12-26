智慧經營／幣安機構暨VIP業務負責人陳潔 加密多元化 服務客製化

經濟日報／ 黃于庭
幣安機構暨VIP業務負責人陳潔表示，會針對不同類型客戶，提供客製化服務。幣安╱提供

自美國核准比特幣現貨ETF上市以來，傳統機構投資人陸續加入市場。幣安機構暨VIP業務負責人陳潔指出，近年機構投資人進入加密市場的類型更為多元，從傳統金融機構、家族辦公室銀行和支付公司等，皆開始布局，展望2026年，幣安將持續與全球監理單位、產業合作夥伴及加密社群合作，推動合規、產業創新與普及。

機構投資多元參與

陳潔回顧自己2021年加入幣安的契機，她說，自那時起便負責幣安機構及VIP部門的業務，服務對象從高淨值個人用戶，到資產規模更大的機構投資人或家族辦公室都有。

談到為何離開傳統金融體系，她坦言，雖然傳統金融有其優勢，但仍存在成本高、效率低、透明度不足等痛點，這些恰好是區塊鏈技術可以解決的問題，加上對金融創新懷有熱情，而傳統金融受法規及風險限制，創新速度較慢，因此選擇投身加密產業，她相信區塊鏈將重塑未來金融。

另一方面，陳潔表示，由於出身傳統金融背景，深知傳統市場參與者進入加密領域時會遇到挑戰與摩擦，因此在幣安重要的工作之一，就是協助傳統金融機構了解加密產業，並打造符合其標準的工具與解決方案，確保使用體驗與傳統金融一致。

加入幣安至今，金融市場經歷多次變革，陳潔觀察到，近年機構投資人參與的類型變得更加多元，相比過去主要追求波動性的交易型機構，現在可看到包括貝萊德、富達、摩根，以及銀行及支付公司等，都已規劃或正在提供加密產品及服務。

此外，數位資產儲備公司（DATs）的發展，也進一步加速了機構採用。

以幣安為例，今年上半年機構用戶數較去年同期成長20%，幣安持續拓展多元機構級服務，如加密即服務（CaaS）、幣安財富，甚至整合資產管理巨頭貝萊德所發行、全球規模最大的代幣化貨幣市場基金BUIDL於機構抵押品框架，並與富蘭克林坦伯頓合作開發虛擬資產計畫與解決方案。

進一步觀察機構投資人在虛擬資產的選擇，陳潔表示，不同機構有不同目標與風險偏好，若目的是資產多元化或避險，主要仍以比特幣、以太幣等主流幣種為主，因流動性高、資產規模大、市場接受度高；而以交易為主的機構則會關注市值較小的代幣，藉其波動性進行交易。隨監管逐步明朗，機構對收益型資產需求增加，例如RWA形式的基金或美國國債，可在持有代幣期間獲得收益，同時結合區塊鏈24小時全天候結算優勢，降低成本並增加市場可及性。

新興資產首重合規

陳潔分析，機構投資人與散戶參與加密市場的差異，最大的考量是合規，需要法規清晰，並符合內稽內控，才能參與新興資產。機構通常傾向選擇熟悉的投資載體，如透過投資ETF或VC（創業投資）間接持有虛擬資產；散戶則通常直接在交易所開戶投資。

另外，像加密資產財庫（DAT）也是一個創舉，讓上市公司購入虛擬資產作為企業儲備，投資人可持有該公司股票間接參與加密市場。

例如，幣安機構部門會針對不同類型客戶，提供客製化服務，包括獨立財務顧問、基金經理人，以及傳統金融機構的白標解決方案，讓機構投資人在合規前提下更有信心進行資產配置。

展望2026年，陳潔指出，隨著全球監管環境逐漸明朗，賦予虛擬資產更多合法性，但現行法規對大型機構仍有障礙，期待更友善的法規環境，也持續進行市場教育，幫助機構了解區塊鏈與虛擬資產，消除他們的迷思，透過合規和創新讓各類投資人都能享受更包容的加密金融服務。

