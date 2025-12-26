顯而立見／整合共榮 強化火力

經濟日報／ 陳顯立（潮網科技產品策略長）

今年9月，聽到輝達入股Intel的消息，很多人第一反應是猜資金面的意義，像是估值、現金流或市場信心。但我想談的焦點不在資金，而在觀念。這投資提醒我們的是真正推動產業往前走的，往往是思維的碰撞與結構的整合，不僅是帳面上的數字。

CPU的設計哲學重視單點極致，像是一條路向下鑽得更深。這個設計哲學重視大規模並行，像是同時開啟許多條小路，把整體進度往前推。兩者沒有高下之分，只有適用範圍不同。人工智慧的崛起，正是因為並行運算能把大量任務一口氣推進。

當一間以CPU見長的公司，和一間以GPU稱霸的公司選擇彼此靠近，代表的是兩種思維開始對話，深度與廣度尋找新的組合，產業也因此出現新的路徑。

回到台灣的現實。台灣以中小企業為主，創業者多、想法多、執行力也很強，這些都是珍貴的資產。但當外部衝擊來臨，單點火力往往撐不住市場波動。分散的力量需要被聚合，個別的專長需要彼此賦能，才有能力站上更大的賽道。

一家公司不可能把所有能力都練到滿，不如以合作讓專長彼此相接，像把深度的CPU思維與廣度的GPU思維對接，讓價值鏈放大。

我做過一次親身實驗，也因此更加確信整合的力量。幾年前，個人曾主導富盈數據字媒體計畫，串聯3,000個網站與上千名部落客，大家把內容與流量匯集在同一個平台系統上，讓數據分析與商業變現形成正循環。三年完成規模化，第三年營收可突破5億元。這不是某一個人有多強，而是很多人把各自的一盞燈點亮，並且願意把光連在一起。當光彼此相連，市場就看得見。

因此我相信，台灣中小企業要提高成功率，就需要三件事。

第一件事是承認彼此的邊界與長處，深耕者把效率做到極致，擴張者把連結做到極致，別把對方視為對立，而是視為互補。

第二件事是建立可複製的合作模組，不是一次性的專案合作，而是可以被複製到不同夥伴和場景的流程與工具，像標準化的數據接口、共享的內容規格與透明的分潤規則。

第三件事是讓賦能變成日常管理的一部分，把培訓、資源共享與共同行銷內建在合作關係中，讓合作不是偶發事件，而是組織運作的基本設定。

輝達選擇投資而Intel願意打開門，傳達出很清楚的訊號：這個時代需要專注，也需要並行。需要強者更強，也需要串聯讓更多人被看見。

台灣的每一個小火花都有價值，只要願意接在一起，就能匯成一道真正照亮市場的光。只要我們把心拉近一點，把資源連在一起，讓整合共榮成為日常，下一個被世界看見的故事，就可能在你我手上誕生。

市場 CPU

