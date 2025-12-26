職感心教練／落實精神標語 塑造企業文化

我經常走訪海內外各大電子專業製造服務（EMS）廠，其中不乏世界級的龍頭企業。參訪過程中，無論身處行政辦公區或生產現場，最先映入眼簾的，往往是無處不在的精神標語。

例如：「零缺陷，從我做起」、「持續改善不只是流程，而是一種習慣」、「客戶至上，服務第一」、「守護地球，從降低每一度電、每一滴水開始」、「安全第一，人人有責」等。這些標語不外乎包含了「品質管理、生產效率、企業文化、社會責任、員工安全與現場管理」等幾大類。

然而，口號人人都會喊，標語隨處可見，內容往往大同小異，為何有些企業展現出強大的競爭力，有些卻是陷入競爭劣勢？真正的分水嶺不在於牆上的標語，而在於是否能展現在「企業文化行為」上。

當企業文化（寫在牆上的）與員工行為（發生在現場的）不一致時，組織內會出現「說一套、做一套」的現象。員工實際遵循的文化，不是標語，而是「怎麼做最不麻煩、最不會被罵、最不會出事」的影子文化。

譬如，雖然強調「品質第一」，即便產品有瑕疵，主管為了緊急需求仍要求出貨，員工也因績效考核掌握在主管手上只能選擇遵從。

當牆上標語成壁紙，員工產生不信任，安全感降低，漸漸地因為擔心出頭被罵，於是保持沉默以求明哲保身，組織變成一言堂，公司便陷入僵化。

開車的人都會注意高速公路上限速與警示標語，而會讓大眾守法的，除了個人出於安全考量之外，其實並非那些數字與警語，而是沿路建置的執法科技、不定時不定點出現的警車，加上配套的法規，才能漸漸形成民眾守法的文化。

所以企業文化的展現是在員工最後選擇「實際怎麼做」。而能引導他們做出如何選擇的，究竟是出於個人經驗與喜好，還是企業能將標語背後的精神，內化為所有員工的行為準則和決策邏輯？

企業要能將願景、價值觀落地為看得見的規章制度，透過領導階層的言行，展現於執行面的表單（例如查檢表）與實際作業的產出物（例如會議紀錄）來滲透到員工的行為。

我曾參觀一家世界級大廠，當下詢問了一位現場幹部，關於其中一條標語的意思。他可以明確說明其中的內涵，與如何落實在一般工作日常的管理行為中。能把標語串接到員工言行，並保持一致性的公司，便可以將壁紙真正轉化為強大的競爭力；不一致的只能讓標語成為壁紙的一部分，並靠運氣與個人英雄支撐著。