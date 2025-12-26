會計師看時事／把IFRSS2轉化為競爭優勢

IFRSS2將於2026年起分階段適用於台灣企業，明確要求企業於股東會年報揭露「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標」四大面向之氣候相關內容，其涵蓋議題不僅限於碳排放量，更包含氣候物理風險（如極端天氣、供應鏈中斷）、能源轉型風險、資源與原料供應風險、生態或自然資源依賴風險，以及轉型機會（如綠色能源、循環經濟、自然資本價值）等。

另一方面，企業永續報告書所依循的GRI標準，於2025年發布新的「GRI102氣候變遷」揭露準則，並將於2027年生效，其亦要求企業揭露減緩氣候變遷的轉型計畫，而不僅是揭露溫室氣體排放量，意味著企業必須在經營策略、資源使用、供應鏈、產品設計等層面整體調整。

企業導入IFRSS2的過程將不只是揭露與合規，而是一套涵蓋氣候風險、資源風險、能源轉型、供應鏈韌性、生態依賴、治理透明性的整合揭露及治理語言，是建立氣候轉型能力與韌性的契機。

基於全球永續趨勢的發展與IFRSS2所涵蓋的廣泛內涵，建議台灣企業從以下三大面向提前布局，將IFRSS2轉化為「競爭優勢」：

一、建立跨領域的氣候與永續治理機制與組織架構

氣候與永續治理的決策不再侷限於環安管理，而須提升至企業核心治理層級，建議企業將氣候、能源、資源、生態、供應鏈、社會責任等議題全面整合到董事會、高階管理層治理結構中，使氣候與永續治理不僅是合規項目，而是與策略規劃、風險管理與業務成長同等重要的決策維度。

二、建構氣候與永續資訊系統：從碳管理到氣候、資源、供應鏈整合資料庫

建構企業氣候與永續資料基礎時，盤點並整合所有與營運及價值鏈相關的關鍵資訊，包含但不限於：能源使用與能源來源、溫室氣體排放、原物料與水資源消耗、水與土地使用風險、以及人權與勞動條件等社會影響指標，同時涵蓋治理層面的透明度與責任鏈管理。透過數位化系統加以串聯，將有助於企業建立一致、可追溯且具決策價值的永續資訊架構，進一步支撐氣候與永續轉型所需的治理與行動。

三、將氣候變遷「內部化」：把永續風險納入企業投資決策

投資與資本決策同步納入「氣候與資源成本」的觀念，除導入內部碳定價外，可進一步評估「水資源風險成本」、「生態與自然資本外部性」、「供應鏈韌性成本」等全面的氣候與永續風險因子，使氣候與自然相關議題真正被量化並融入財務決策語言。讓設備更新、原料採購、產線調整、廢棄物流管理、生產基地選址以及供應鏈策略等，在早期即考量未來的氣候衝擊、稅負變化、資源稀缺與潛在營運中斷風險。

綜觀全球永續與氣候治理趨勢，IFRSS2已不再只是合規或揭露框架，而是驅動企業策略轉型、資源配置與治理升級的核心語言。

對台灣企業而言，提前因應IFRSS2，不僅能回應國際供應鏈與投資者對韌性與透明度的期待，更能藉由強化治理、整合資料與內化氣候、資源成本，逐步建立面對未來氣候、資源與地緣風險的抵禦能力。

當氣候與永續揭露逐漸走向「可比較、可驗證、可量化」，企業所展現的不再是形式性的ESG，而是能真正轉化為成本優勢、策略選擇與市場信任的長期價值。