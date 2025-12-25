快訊

中山站誠品南西店外驚見紙條預告「將殺更多人」 北市警追查中

耶誕節不平靜！捷運北門站傳騷動 1男持雨傘敲車廂車窗、1人摔倒送醫

就想吃丹丹漢堡 李多慧衝「速食南霸天」直問：為什麼台北沒有？

聽新聞
0:00 / 0:00

Coupang酷澎台灣公布最新資安事件進度 強調台灣資料未外洩

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Coupang酷澎台灣公布最新資安事件調查說明。路透
Coupang酷澎台灣公布最新資安事件調查說明。路透

Coupang酷澎台灣公布最新資安事件調查說明，根據目前的調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。公司將在調查終結後提供最新報告，未來另外向用戶公告賠償方案。

⭐2025總回顧

Coupang酷澎已確認涉案者身分，將資料外洩事件中的相關設備全數追回。調查結果顯示，該涉案者保留約3,000個帳戶的有限用戶資料，這些資料也已刪除。所涉用戶資料包含2,609組建築物門禁碼，不包含任何付款資訊、登入資料或個人報關號碼，另涉案者從未將任何資料傳送予第三方。 目前公司正與三家全球頂尖資安公司Mandiant、Palo Alto Networks 及安永進行嚴謹的數位鑑識調查。

Coupang酷澎資安事件是韓國企業史上最大個資外洩案，被視為公司成立以來最嚴峻的經營危機，凸顯資安漏洞和企業治理問題。Coupang酷澎在今年11月底向韓國主管機關通報時僅提出數千筆資料外洩，但九天後「更正」為3,370萬筆，更被發現晚了五個月才發現。前員工在任職期間，僅以一台筆電、一台個人電腦取得內部安全金鑰，獲取大量用戶資料，包含姓名、電子郵件、電話號碼、地址及部分訂單紀錄。

面對排山倒海的輿論壓力，酷澎韓國執行長朴大俊（Park Dae-jun）辭職下台負責，由法務長哈洛德・羅傑斯（Harold Rogers）代理。韓媒報導，儘管主管機關最嚴重可勒令暫停營業，但基於可能對中小企業產生經濟衝擊，最終可能是處分巨額罰款。

資安 韓國 資料外洩 酷澎

延伸閱讀

韓國才爆資安災難 全教總：「監管雲」恐讓嬰幼兒私密影像數位裸奔

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

華電網政府標案雙位數成長 明年營運加溫

小紅書之亂：台灣該如何抵禦中國的資安侵擾與「數位威權」？

相關新聞

Coupang酷澎台灣公布最新資安事件進度 強調台灣資料未外洩

Coupang酷澎台灣公布最新資安事件調查說明，根據目前的調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。...

立委爆公股銀成炒地皮幫兇？土銀三點澄清

針對媒體報導「立委爆公股銀行成炒地皮幫兇」，不動產專業銀行土銀今回應，該行辦理不動產貸款餘額1兆6,656億元，其中約7...

彰化縣擁台中市百億土地 設定地上權招標當包租公進帳數億

彰化縣政府是坐擁台中市市值上百億元的大地主，近年為活化非公用土地，以設定地上權公開招標當包租公，到今年已完成8件地上權開...

科學的盡頭是玄學…命理產業5年間家數、銷售額分別增1.6倍、4.1倍

命理服務逐漸導向「情緒支持與療癒」，財政部公布最新統計，命理產業近年蓬勃發展，2024年總計194家，銷售額2.9億元，...

鴻華首發新車BRIA三車型售價出爐 不到90萬元即有入門款

鴻華先進首發新車FOXTRON BRIA今日以線上發布會方式公布消費者最關心的價格，入門款售價89.9萬元，中規款104...

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

台北市大安區建案「大安文樺」，預計興建6樓，但因財務問題，蓋到3樓就停工，淪為法拍屋，24日一拍，結果無人投標。法拍業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。