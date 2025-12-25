Coupang酷澎台灣公布最新資安事件進度 強調台灣資料未外洩

Coupang酷澎台灣公布最新資安事件調查說明，根據目前的調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。公司將在調查終結後提供最新報告，未來另外向用戶公告賠償方案。

Coupang酷澎已確認涉案者身分，將資料外洩事件中的相關設備全數追回。調查結果顯示，該涉案者保留約3,000個帳戶的有限用戶資料，這些資料也已刪除。所涉用戶資料包含2,609組建築物門禁碼，不包含任何付款資訊、登入資料或個人報關號碼，另涉案者從未將任何資料傳送予第三方。 目前公司正與三家全球頂尖資安公司Mandiant、Palo Alto Networks 及安永進行嚴謹的數位鑑識調查。

Coupang酷澎資安事件是韓國企業史上最大個資外洩案，被視為公司成立以來最嚴峻的經營危機，凸顯資安漏洞和企業治理問題。Coupang酷澎在今年11月底向韓國主管機關通報時僅提出數千筆資料外洩，但九天後「更正」為3,370萬筆，更被發現晚了五個月才發現。前員工在任職期間，僅以一台筆電、一台個人電腦取得內部安全金鑰，獲取大量用戶資料，包含姓名、電子郵件、電話號碼、地址及部分訂單紀錄。

面對排山倒海的輿論壓力，酷澎韓國執行長朴大俊（Park Dae-jun）辭職下台負責，由法務長哈洛德・羅傑斯（Harold Rogers）代理。韓媒報導，儘管主管機關最嚴重可勒令暫停營業，但基於可能對中小企業產生經濟衝擊，最終可能是處分巨額罰款。