近年來直播驅動消費者購物興趣的態勢明顯，本土電商平台與行銷業者加強直播業務，全方位電商代營運服務商欣新網（2949）收購專業電商直播業者，momo富邦媒也強化直播規模，將電視購物專業介紹轉上網路平台。展望明年，包括電商平台、代操業者、行銷科技等業者在影音導購方面競爭將更激烈。

富邦媒總經理古元宏先前表示，影音內容影響力持續擴大，電商生態正迎來短影音與直播購物的轉型契機，直播將是未來五年帶動momo購物業績三大動能之一。

欣新網近期宣布併購直播電商公司「即銷直播」，今年已與即銷直播展開合作，雙方在實務執行與流程銜接建立良好合作基礎。看好併購將使公司在電商事業版圖更完備，未來可為客戶規劃與執行數位行銷，進一步帶動銷售，為營運成長注入新動能。