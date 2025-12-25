聽新聞
立委爆公股銀成炒地皮幫兇？土銀三點澄清
針對媒體報導「立委爆公股銀行成炒地皮幫兇」，不動產專業銀行土銀今回應，該行辦理不動產貸款餘額1兆6,656億元，其中約73％皆用於民眾之購買房屋貸款，提供建築業者興建房屋約11％、購地貸款約16％，相較112年12月底，民眾購買房屋貸款約增加2,440億元，建築業購地貸款已減少552億元，顯見並無協助炒地皮，反而是積極協助民眾成家買房需求。
土地銀行回應媒體說明如下：
一、截至114年10月底，土地銀行辦理不動產貸款餘額1兆6,656億元，其中約73％皆用於民眾之購買房屋貸款，提供建築業者興建房屋約11％、購地貸款約16％，相較112年12月底，民眾購買房屋貸款約增加2,440億元，建築業購地貸款已減少552億元，顯見土地銀行並無協助炒地皮一事，反而是積極協助民眾成家買房需求。
不僅如此，若細究近年新增之民眾購屋貸款，主要集中於自用首購貸款、青年安心成家購屋優惠貸款，更凸顯土地銀行刻正落實不動產專業銀行宗旨及國家政策，將資金配置優先提供予無自用住宅民眾購屋貸款、都更及危老重建、社會住宅等配合政府政策所需用途。
二、土地銀行112年12月底購地貸款逾18個月未動工金額1,174億元、占全體購地貸款比率約37％，另截至114年10月底，未動工餘額已減少4成以上，未動工金額占比僅剩25％，針對逾期未動工建商皆採取利率加碼及逐步收回措施，足見土地銀行不斷強化控管力道。
三、土地銀行為百分百國營銀行，亦為不動產信用專業銀行，肩負執行政策性不動產貸款責任，一向遵依主管機關規範辦理相關業務，承作不動產貸款較一般商業銀行為高，符合不動產信用專業銀行之任務功能及特色，土地銀行將持續強化對不動產貸款業務之管理。
