快訊

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

衰捲非法醫療風波…男星為自清曝光病歷 驚見「高劑量陽痿藥」處方

三地集團宣布全面交班與重組 啟動十年轉型藍圖

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

為回應社會期待、因應全球產業變遷，強化公司治理並提升企業永續經營能力，三地集團25日宣布全面啟動「專業化治理重組計畫」。創辦人鍾嘉村表示已完成階段性任務正式退休卸下集團經營職務，未來將經營重任交由第二代接班人鍾育霖接棒，出任三地集團董事長，集團將全面導入專業經理人制度。

⭐2025總回顧

鍾育霖表示，此次治理重組係因應全球產業環境快速變化與企業經營責任提升所做出的關鍵調整，以最高誠信標準面對外部關切與集團重組轉型，為打造三地集團下個十年大計，將建立在「專業治理、透明制度與長期價值」三大基礎之上，旗下各子公司深化公司治理、永續營運策略方向為核心職責，授權專業經理人團隊各自獨立運作，並藉由制度化管理與透明決策機制，強化各事業體長期競爭力與組織韌性，打造具備國際視野與永續經營能力的企業集團。

為致力落實上市櫃公司治理標準的決心，三地集團此次同步進行組織架構簡化與專業分工，整合集團資源，將事業版圖劃分為五大核心體系，分別由具備豐富實務經驗的經理人團隊領軍，包括休閒流通體系：由南仁湖企業董事長鄭宜芳擔任，負責流通、飯店、海洋展示、娛樂休閒等各項OT、ROT、BOT事業。

不動產體系：整合所有建築與土地開發業務，由具備專業背景之莊峻宇總經理主理，專注於精緻住宅與智慧廠辦開發；

能源產業體系：由前台電總經理鍾炳利擔任三地能源董事長，借重其電力能源專業，目前已布局太陽光電、儲能、綠電銷售、電動車充電樁及電動巴士等業務並拓展能源產業長期發展。

油品事業體系：則由北基國際（8927）廖順慶總經理負責，致力於加油站通路轉型新能源補給站；食品與生技業體系：乖乖公司之整體營運與品牌發展，將由總經理簡嘉鋒主責，持續強化產品策略、市場布局與營運效率；乖乖生技公司將國民品牌影響力延伸至機能性食品市場，建構從日常零食到專業保健的健康生態圈，為老字號品牌注入創新動能，開啟守護大眾健康的全新篇章。

在財務結構方面，集團亦同步推動資產優化策略與風險控管。鍾育霖董事長強調，集團透過階段性活化部分非核心土地資產，實現逾百億元之價值收益，並藉此積極調降財務槓桿、充實集團長期發展之資本實力。相關資金運用皆依既定財務紀律執行，並非資金外流，未來將持續以穩健透明的財務結構因應市場波動與信用管制環境變化。

針對近期外界關注創辦人鍾嘉村之相關司法案件，三地集團亦同步對外說明，該等訴訟屬於鍾創辦人個人事務，已由其個人委託專業法律團隊依司法程序處理，與集團營運、財務及決策體系無涉。三地集團強調，未來所有資金調度、投資決策與業務推動，均由專業團隊依公司治理規範獨立運作，確保股東、投資人與合作夥伴權益不受影響。

三地集團仍以最高誠信標準面對外部關切與集團重組轉型，確保營運不中斷、保障員工權益與維護客戶供應鏈穩定，並將依董事會決議，對重大進展適時對外揭露，持續朝治理透明、專業分工、永續營運的現代化企業集團邁進。

董事長 總經理

延伸閱讀

蘋果重組AI團隊衝手機買氣 有助抵抗記憶體漲價衝擊 台鏈有望受惠

半世紀零時差 台中曉明女中6旬校友與學妹校慶聯演

群創洪進揚：CarUX 轉型為Tier 1夥伴、2025年核心主題揭曉

泰谷轉型效益顯現 半導體、矽光子雙引擎助攻股價登漲停

相關新聞

立委爆公股銀成炒地皮幫兇？土銀三點澄清

針對媒體報導「立委爆公股銀行成炒地皮幫兇」，不動產專業銀行土銀今回應，該行辦理不動產貸款餘額1兆6,656億元，其中約7...

桃園「可負擔住宅條例」明年中闖關 25至44歲育兒家庭優先受惠

桃園市長張善政在就職3周年正式宣布推動比市場價格還低的「可負擔住宅」，市府都發局今表示，相關自治條例研擬中，預計明年上半...

彰化縣擁台中市百億土地 設定地上權招標當包租公進帳數億

彰化縣政府是坐擁台中市市值上百億元的大地主，近年為活化非公用土地，以設定地上權公開招標當包租公，到今年已完成8件地上權開...

科學的盡頭是玄學…命理產業5年間家數、銷售額分別增1.6倍、4.1倍

命理服務逐漸導向「情緒支持與療癒」，財政部公布最新統計，命理產業近年蓬勃發展，2024年總計194家，銷售額2.9億元，...

鴻華首發新車BRIA三車型售價出爐 不到90萬元即有入門款

鴻華先進首發新車FOXTRON BRIA今日以線上發布會方式公布消費者最關心的價格，入門款售價89.9萬元，中規款104...

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

台北市大安區建案「大安文樺」，預計興建6樓，但因財務問題，蓋到3樓就停工，淪為法拍屋，24日一拍，結果無人投標。法拍業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。