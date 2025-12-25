彰化縣擁台中市百億土地 設定地上權招標當包租公進帳數億

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣府將辦理包括台中市7筆及彰化縣內1筆土地設定地上權公開招標，圖為台中市清水區的縣有地。圖／縣府提供

彰化縣政府是坐擁台中市市值上百億元的大地主，近年為活化非公用土地，以設定地上權公開招標當包租公，到今年已完成8件地上權開發案件，其中7件在台中，合計收取權利金2.62億元，縣府將再持續辦理包括台中市7筆及彰化縣內1筆土地設定地上權公開招標。

彰化縣政府財政處指出，縣長王惠美縣府團隊多年來致力於減少地方債務，開創可用財源。近年來，積極推動非公用土地活化與再利用，不再像以往出售公有地做法，而是透過完善評估與策略規劃，全面強化資產運用效益，優先針對區位良好且交通便利的土地，納入地上權開發評估，以期為全體縣民創造最大公共利益，發揮土地應有價值。

彰化與台中昔日都屬台中州，後來縣市分立，在分財產後，彰化縣在台中市及台中縣都有土地，面積約百公頃，後來，經重劃、標售等因素，逐年減少，目前仍保有約40公頃，主要位在台中市海線梧棲、清水區等地區，另在台中市區也有，彰化縣是台中市隱性的大地主。

財政處指出，彰化縣辦理設定地上權方式開發，即鎖價值高的台中市縣有地，到今年為止，已順利完成8件地上權開發案，其中7筆位在台中市海線，只有1筆是彰化市彰鹿路金豐機械廠址約千坪縣有地，縣府可收取權利金2.62億元，並在後續營運期間陸續獲得租金總收入1.06億元。

縣府後續將滾動式檢視縣有非公用土地的開發潛力，將陸續再辦理8件設定地上權公開招標作業，其中7件位在臺中市清水區的縣有地，期盼透過永續且穩健的財務操作策略，使公產成為推動縣政進步的堅實後盾，並作為中長期財源的重要基礎，為彰化縣穩定挹注更多可供使用的建設財源。

彰化縣府將辦理包括台中市7筆及彰化縣內1筆土地設定地上權公開招標，圖為台中市清水區的縣有地。圖／縣府提供

