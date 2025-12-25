快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

貓咪叼玩具找鏟屎官陪玩 看到床上已經有其他貓「表情瞬間心碎」

科學的盡頭是玄學…命理產業5年間家數、銷售額分別增1.6倍、4.1倍

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
算命示意圖。圖／ingimage
算命示意圖。圖／ingimage

命理服務逐漸導向「情緒支持與療癒」，財政部公布最新統計，命理產業近年蓬勃發展，2024年總計194家，銷售額2.9億元，家數與銷售額呈逐年成長態勢，5年間增幅分別1.6倍與4.1倍。

⭐2025總回顧

根據稅務行業標準分類定義，命理服務業包括算命卜卦、占星、堪輿等。受到Covid-19疫情帶來的多方不確定性，使命理服務逐漸導向情緒支持與療癒，服務內容亦從傳統八字、紫微斗數等，轉為占星、塔羅、人類圖等西方神祕學，吸引許多追尋內在成長的年輕消費族群；加以社群媒體及影音平台工具普及，降低入行門檻，拓展線上客群及收益，命理產業也隨之蓬勃發展。

財政部統計，2024年總計194家，銷售額2.9億元，家數與銷售額呈逐年成長態勢，5年間增幅分別1.6倍與4.1倍；從縣市觀察，以雙北、台中及桃園市合占全國家數6成5，銷售額8成4。

因害怕未知及尋求安心感，人們常透過占卜、星座運勢等命理服務諮詢未來吉凶禍福。依美國調查資料顯示，因國情、文化與宗教差異，選樣國家中以傳統文化濃厚之南非比例占47％最高，東南亞地區以印度45％最高，鄰近日、韓、星等國約2成，法國為13％、美國為9％。

從性別觀察，由於女性思考常偏向直覺或情感連結，加以面對不確定性時，傾向尋求外界情緒支持，各國女性占比較男性高出5至13個百分點不等；根據中央研究院調查顯示，我國相信占卜、算命可預測未來的人口占比約29.5％，其中女性為36.4％、男性為24.5％，性別差異與各國相似。

若是從宗教信仰者區分，印度教屬於各宗教類別中占比較高者，達5成1，佛教信仰者雖在南韓與新加坡占比達3成，但在日本則僅16％；而穆斯林、基督教等多在1成左右。

宗教 命理師 算命

延伸閱讀

赤馬紅羊劫！2026丙午馬年「火上加火」燒不停…但五生肖超級好運

天生絕配！「這3對生肖」夫妻感情長久 子女更容易出人頭地

財政部115年發債計畫 首季發行首檔永續債

算命不必靠阿姨 80年代科技感十足的電腦算命真有比較準？！

相關新聞

桃園「可負擔住宅條例」明年中闖關 25至44歲育兒家庭優先受惠

桃園市長張善政在就職3周年正式宣布推動比市場價格還低的「可負擔住宅」，市府都發局今表示，相關自治條例研擬中，預計明年上半...

彰化縣擁台中市百億土地 設定地上權招標當包租公進帳數億

彰化縣政府是坐擁台中市市值上百億元的大地主，近年為活化非公用土地，以設定地上權公開招標當包租公，到今年已完成8件地上權開...

科學的盡頭是玄學…命理產業5年間家數、銷售額分別增1.6倍、4.1倍

命理服務逐漸導向「情緒支持與療癒」，財政部公布最新統計，命理產業近年蓬勃發展，2024年總計194家，銷售額2.9億元，...

鴻華首發新車BRIA三車型售價出爐 不到90萬元即有入門款

鴻華先進首發新車FOXTRON BRIA今日以線上發布會方式公布消費者最關心的價格，入門款售價89.9萬元，中規款104...

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

台北市大安區建案「大安文樺」，預計興建6樓，但因財務問題，蓋到3樓就停工，淪為法拍屋，24日一拍，結果無人投標。法拍業者...

2026房市四大變數曝 36萬戶完工交屋潮要來了

永慶房屋發布2026年第1季房市趨勢報告指出，2026年房市有四大影響變數，包括國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係、市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。