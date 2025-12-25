鴻華首發新車BRIA三車型售價出爐 不到90萬元即有入門款

鴻華先進首發新車FOXTRON BRIA今日以線上發布會方式公布消費者最關心的價格，入門款售價89.9萬元，中規款104.9萬元，頂規款114.9萬元，觀看直播的網友對此價格，看法不一。

BRIA線上發布會之前，已釋出車款詳細規格，提供Elegant、Emerge、Pioneer等 3種車型選項，均配置57.7 kWh的LFP磷酸鐵鋰電池，Elegant及Emerge都是單馬達後驅，0-100km/h加速6.8秒，Pioneer則是雙馬達四驅，且0-100km/h加速3.9秒。

鴻華先進今日表示，即刻在全台LUXGEN展示服務中心展示BRIA實車，本周末（27日）將在各展示點同步啟動銷售活動，邀請消費者親臨體驗。

鴻華先進說明，BRIA在造型設計上，融合性能車的優雅曲線與電動車極致簡約的線條，回歸設計本質，展現歷久彌新的美感。車身導入跑車思維的空氣力學設計，以性能成就美學；內裝則透過細膩鋪陳，打造兼具舒適與感官享受的「移動生活空間」，讓設計不僅止於外觀，更延伸至駕乘體驗的每一個細節。

發布會特別提到自主開發的中央熱管理系統，統一調控電池、馬達、坐艙溫度，確保車輛在-35°C至50°C的極端環境下正常運作，同時極度省電。

對於定價策略，鴻華先進強調「價值不需要被高估，但需要被看見」，在BRIA上可感受到自主研發的投入及與國際合作所創造的使用者體驗與價值的產品表現，而實際價格希望讓台灣的消費者可以感受到對大家的尊重，因此BRIA共推出3種車型選擇，從入門款後輪驅動Elegant 89.9萬元起到四輪驅動的頂規 Pioneer 114.9萬元起，滿足不同消費者需求。