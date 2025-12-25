蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市大安區建案「大安文樺」，預計興建6樓，但因財務問題，蓋到3樓就停工，淪為法拍屋。圖／取自台灣金服網站
台北市大安區建案「大安文樺」，預計興建6樓，但因財務問題，蓋到3樓就停工，淪為法拍屋，24日一拍，結果無人投標。法拍業者表示，目前房市景氣差， 燙手山芋沒人要接，估計至少要到三拍打64折才有機會。

⭐2025總回顧

大安文樺位於大安區樂業街，基地面積約130坪，原本規劃興建地上6樓，地下兩層，共18戶，主力產品為2至4房。根據實價登錄，個案在2022年預售時，曾賣出2戶，總價2,625~2,650萬元、單價108~109萬元。

個案預計2024年3月完工，但2023年傳出跳票停工，引起市場關注。當時建商向媒體吐苦水表示，個案地點這麼好，會這麼辛苦，都是因為政策打壓因素，業者並強調，財務問題已經解決，案子不會倒，更不會變成爛尾樓。

不過，根據台灣金服公告，「大安文樺」只蓋到3樓就停工，並因財務問題，整棟遭到法拍。台灣金服24日進行一拍，底價5億4,975萬元，總面積約坪數408坪，最終無人投標流標收場。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案雖位處北市精華區，但得標人後續仍需自行負擔收尾工程，以一拍底價5.49億元，換算目前已興建面積，每坪單價達135萬元，和區域指標案去年的單價行情相差不多，流標是意料中事。

他表示， 二拍底價打八折後，總價約4.39億元，換算已完成建坪單價還要107.7萬，而附近預售案「全坤御峰」 2024年成交價約在130~150萬，由於今年景氣較差，加上續建還有營造費用，預料可能還沒辦法標出去。

徐華辰表示，等到三拍，再打一次8折，底價降到約3.5億，單價降到一坪86萬元，拍出機會才會大一些。

台北市大安區建案「大安文樺」，預計興建6樓，但因財務問題，蓋到3樓就停工，淪為法拍屋。圖／取自台灣金服網站
