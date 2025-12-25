快訊

2026房市四大變數曝 36萬戶完工交屋潮要來了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

永慶房屋發布2026年第1季房市趨勢報告指出，2026年房市有四大影響變數，包括國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係、市場供給，其中，市場供給預料持續大增，將對房價形成壓力。

⭐2025總回顧

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據內政部統計，2023-2025年新屋開工約有38萬戶左右，以開工後3年完工估算，預估2026-2028年將出現約32萬至36萬戶新屋完工潮。

而觀察近二年預售屋交易表現，自去年7、8月房貸緊縮以及9月央行第七波選擇性信用管制後，買盤快速降溫，今年預售屋交易量自4月以來已連續7個月低於4,000件，只有先前高峰二成多，交易低迷。

反觀近幾年來建照、新屋開工，還是維持高檔，高開工量加上預售銷售不振，市場新案去化速度慢，未來新建餘屋可能逐步累積。初步估算，未來3年估有8至10萬戶建商待售餘屋量釋出，市場面臨大量供給湧現。

至於其他變數，葉凌棋指出，2026年面臨全球AI產業走向、關稅協議後續發展仍未明朗，將是左右2026房市的重要因素。兩岸關係也是影響房市的一大變數，美中關係的走向以及兩岸關係發展也將牽動台海情勢。

房市政策方面，在央行決議房貸控管回歸銀行自主性管理後，銀行房貸緊縮有緩解跡象，但第七波選擇性信用管制續行，以及政府是否推出新房市政策，都將持續影響2026年房市交易表現。

葉凌棋表示，在國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給四大變數影響下，預期2026年房市仍以首購、自住族群為交易主力，整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局，全年交易量預估較2025年減少3%至增長2%之間。

房價部分，在第七波選擇性信用管制持續下，房價已有下跌走勢，展望2026年，剛需強勁的區域房價跌幅預估在3%至5%左右，市場供給量大的區域，房價則有5%至7%的跌價空間。

預售屋交易量。資料來源／永慶房屋
預售屋交易量。資料來源／永慶房屋
全台近年建照、新屋開工量。資料來源／永慶房屋
全台近年建照、新屋開工量。資料來源／永慶房屋

房市 市場 房價

相關新聞

桃園「可負擔住宅條例」明年中闖關 25至44歲育兒家庭優先受惠

桃園市長張善政在就職3周年正式宣布推動比市場價格還低的「可負擔住宅」，市府都發局今表示，相關自治條例研擬中，預計明年上半...

2026房市四大變數曝 36萬戶完工交屋潮要來了

永慶房屋發布2026年第1季房市趨勢報告指出，2026年房市有四大影響變數，包括國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係、市場...

豐田母廠6大指引和泰車加速減碳增設太陽能案場

和泰車在母廠日本豐田（TOYOTA）6大指引規劃下，積極在園區、副倉庫、直營經銷商據點設立太陽能案場，並推動經銷商導入屋...

和潤電能太陽能發電量破億度 評估風電地熱等投資機會

和泰車集團關係企業和潤電能，積極布局4大綠能事業，其中太陽能發電案場累計掛表年發電量突破1億度，目標3年內綠電轉供量超過...

不敵紅鏈！紡織業減產又一波 新昕纖要關龜山廠恐影響98%營收

大陸紡織品低價競爭問題惡化，台灣紡織業中游廠大減產。新昕纖昨（24）日發布重訊公告，確認因業務緊縮與組織調整，將依法辦理...

台鐵啟動北市都更案 釋出蛋黃區安東街3,638坪土地 明年3月招商

台鐵公司將推都更大案，預計明年3月底公告招商北市安東街土地開發案，面積高達3,638坪，是罕見的北市精華區土地，整體投資...

