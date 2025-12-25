2026房市四大變數曝 36萬戶完工交屋潮要來了

永慶房屋發布2026年第1季房市趨勢報告指出，2026年房市有四大影響變數，包括國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係、市場供給，其中，市場供給預料持續大增，將對房價形成壓力。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據內政部統計，2023-2025年新屋開工約有38萬戶左右，以開工後3年完工估算，預估2026-2028年將出現約32萬至36萬戶新屋完工潮。

而觀察近二年預售屋交易表現，自去年7、8月房貸緊縮以及9月央行第七波選擇性信用管制後，買盤快速降溫，今年預售屋交易量自4月以來已連續7個月低於4,000件，只有先前高峰二成多，交易低迷。

反觀近幾年來建照、新屋開工，還是維持高檔，高開工量加上預售銷售不振，市場新案去化速度慢，未來新建餘屋可能逐步累積。初步估算，未來3年估有8至10萬戶建商待售餘屋量釋出，市場面臨大量供給湧現。

至於其他變數，葉凌棋指出，2026年面臨全球AI產業走向、關稅協議後續發展仍未明朗，將是左右2026房市的重要因素。兩岸關係也是影響房市的一大變數，美中關係的走向以及兩岸關係發展也將牽動台海情勢。

房市政策方面，在央行決議房貸控管回歸銀行自主性管理後，銀行房貸緊縮有緩解跡象，但第七波選擇性信用管制續行，以及政府是否推出新房市政策，都將持續影響2026年房市交易表現。

葉凌棋表示，在國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給四大變數影響下，預期2026年房市仍以首購、自住族群為交易主力，整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局，全年交易量預估較2025年減少3%至增長2%之間。