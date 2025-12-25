豐田母廠6大指引和泰車加速減碳增設太陽能案場

和泰車在母廠日本豐田（TOYOTA）6大指引規劃下，積極在園區、副倉庫、直營經銷商據點設立太陽能案場，並推動經銷商導入屋頂式太陽能，未來關係企業將逐年建置自建自用太陽能案場，也運用外購綠電達成減碳目標。

和泰車接受中央社採訪指出，從2018年起，在桃園楊梅物流園區架設裝置容量3400kW（瓩）的太陽能案場，並陸續在新北新莊綜合園區、台中及高雄副倉庫以及直營經銷商長源汽車雲林斗南及高雄小港廠增設，同時推動經銷商在全台70處據點，導入屋頂式太陽能案場，逐步落實及應對「2050豐田環境6大挑戰」。

豐田是和泰車的母廠企業，和泰車指出，豐田在再生能源和太陽能光電已有短期至長期的策略和行動計劃，包括豐田2050年環境挑戰和豐田環境行動計劃，和泰車依據母廠規劃，致力達成2050年環境6大挑戰願景，包括新車CO2零排放、車輛生命週期CO2零排放、工廠CO2零排放、最小量及優化用水、建立循環型社會與制度，以及建立與自然和諧相處的未來社會。

和泰車表示，全球對企業溫室氣體排放減量要求大幅提升，日本原廠在2022年通過科學基礎減量目標倡議（SBTi），減量目標設定及減排作法，須符合國際標準和科學邏輯，對於各國要求更為嚴格的再生能源抵減認定，也就是非自用再生能源不得抵減用電碳排放，從2024年起正式變更作法。

為達成挑戰，和泰車制定環保評價手冊及透過ECODealership概念，監控並追蹤和泰車集團內（包含經銷商）環保管理改善與成效，依此設定減碳目標，鼓勵集團關係企業和經銷商建設自建自用太陽能光電案場。

以和泰車集團關係企業、豐田在台灣製造基地國瑞汽車為例，根據和泰車2024永續報告書，國瑞從2010年起積極推動再生能源建置，配合母廠豐田提出的2035年工廠碳中和目標，計劃投入新台幣10餘億元經費，規劃2030年之前在廠內建置25MWp（百萬峰瓦）太陽能發電裝置，利用太陽光達到創能效果及低減碳排放量。

此外，和泰車今年在宿舍頂樓及小倉太陽能案場年發電量，估計可達到12萬3463度。

和泰車進一步說明，配合豐田母廠目標，包括TOYOTA、LEXUS等經銷商據點，較2019基準年，每年可遞減3%用電碳排，規劃至2030年，較基準年減少33%用電碳排放。

為確保體系內各公司可達成減碳目標，和泰車指出，未來關係企業例如長源汽車、和泰產物保險、和運租車等，將逐年建置自建自用太陽能案場，也將運用外購綠電來達成減碳目標。