快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

和潤電能太陽能發電量破億度 評估風電地熱等投資機會

中央社／ 台北25日電
和潤企業旗下綠能事業體和潤電能積極布局太陽能，漁電共生案場推動永續轉型。 （和潤電能提供） 中央社
和潤企業旗下綠能事業體和潤電能積極布局太陽能，漁電共生案場推動永續轉型。 （和潤電能提供） 中央社

和泰車集團關係企業和潤電能，積極布局4大綠能事業，其中太陽能發電案場累計掛表年發電量突破1億度，目標3年內綠電轉供量超過1億度。因應2050淨零目標，除了太陽能，和潤電能持續評估風電、小水力、地熱及海外案場投資機會。

⭐2025總回顧

和潤企業旗下綠能事業體和潤電能，從2022年成立以來，積極布局綠能轉型，以「創能、儲能、用能、售能」4大事業為核心，打造綠能生態圈，其中太陽能扮演關鍵角色。

和潤電能接受中央社採訪表示，截至今年10月，累計太陽能儲能簽約容量近250MW，預估今年底掛表容量突破120MW，案場遍布全台灣，涵蓋屋頂型、地面型、水面型及漁電共生等多元型態。和潤電能指出，這不僅推動地方綠能發展，也為台灣能源轉型注入穩定力量。

在創能領域，和潤電能積極推動太陽能電廠，根據統計，截至目前累計掛表案場365座，年發電量突破1億度，約可供應超過2.8萬戶家庭用電，每年減碳效益4.8萬噸CO₂e（二氧化碳當量），等同於122座大安森林公園的年吸碳量。

在儲能電力市場，和潤電能指出，從2023年起投入台電dReg及電能移轉複合動態調節備轉（E-dReg），目前已有2MW容量案場上線營運，包括宜蘭、高雄等地，預計今年陸續掛表。

和潤電能分析，再生能源比例提升，穩定電網的儲能系統成為能源轉型的關鍵，須持續關注市場供需動態，在儲能市場站穩腳步。

在用能的充電服務方面，和潤電能指出，到今年累計公共充電樁超過120樁，配合集團電動車銷售策略布局，據點涵蓋百貨商場、商辦大樓、公共停車場及TOYOTA/LEXUS經銷據點。

在售電進展，和潤電能指出，旗下售電公司和潤電力在2024年底啟動綠電轉供，導入再生能源憑證（T-REC）與台電綠能交易平台機制，為和潤企業自有據點、和泰車及全台經銷商體系導入綠電。

和潤電能表示，除滿足集團自用綠電需求，也積極為企業客戶提供綠電轉供服務，累計轉供規模約2000萬度，減碳效益9480噸CO₂e。

展望未來，和潤電能指出，持續提升綠電採購與轉供能力，目標3年內綠電轉供量破1億度。因應2050淨零目標，和潤電能持續深化布局太陽能外，並評估風電、小水力、地熱及海外案場投資機會，持續推動綠能轉供。

太陽能電廠 綠電 綠能

延伸閱讀

陸光電裝機量2026年減35% 行業第2季有望修復盈利

大葉大學師生開發電能監測模組 勇奪國際創新發明競賽金牌

讓窗戶也能發電！高雄大學聚光器突破發想 找能源新出路

綠電推進延宕...波及台積電RE100達成率 台積電出手搶綠電

相關新聞

不敵紅鏈！紡織業減產又一波 新昕纖要關龜山廠恐影響98%營收

大陸紡織品低價競爭問題惡化，台灣紡織業中游廠大減產。新昕纖昨（24）日發布重訊公告，確認因業務緊縮與組織調整，將依法辦理...

豐田母廠6大指引和泰車加速減碳增設太陽能案場

和泰車在母廠日本豐田（TOYOTA）6大指引規劃下，積極在園區、副倉庫、直營經銷商據點設立太陽能案場，並推動經銷商導入屋...

和潤電能太陽能發電量破億度 評估風電地熱等投資機會

和泰車集團關係企業和潤電能，積極布局4大綠能事業，其中太陽能發電案場累計掛表年發電量突破1億度，目標3年內綠電轉供量超過...

台鐵啟動北市都更案 釋出蛋黃區安東街3,638坪土地 明年3月招商

台鐵公司將推都更大案，預計明年3月底公告招商北市安東街土地開發案，面積高達3,638坪，是罕見的北市精華區土地，整體投資...

台北車展來了 車廠秀新品 12月31日登場

搶攻新年度車市買氣，各家車廠蓄勢待發將在年底台北車展中推出新車款與超優惠購車方案搶市。中華車打出「三菱回來了」，將發表全...

中華電AI創新 奪國際獎項

中華電信於AI領域的創新實力再次獲得國際專業機構高度肯定，世界通訊大獎（ WCA）公布2025年得獎名單，中華電信憑藉自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。