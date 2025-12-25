中華電AI創新 奪國際獎項

中華電信（2412）於AI領域的創新實力再次獲得國際專業機構高度肯定，世界通訊大獎（ WCA）公布2025年得獎名單，中華電信憑藉自主研發的生成式AI客服方案「GenAI for Customer Service – AI Agent for Customers, AI Copilot for Agents」，獲得「AI Innovation Award」銀獎。

WCA世界通訊大獎自1999年創辦，今年邁入第27屆，被譽為全球電信產業最高榮譽。今年由逾80位獨立專家組成評審團隊評選，中華電信首次參賽即一舉奪下AI創新銀獎殊榮，展現AI技術深度與產業創新價值。

中華電信董事長簡志誠強調，「重點不是導入，而是讓AI成為成長引擎」，中華電信秉持「以客戶為中心」理念，將AI技術作為啟動企業數位轉型的核心動能，並深化AI技術實力、拓展垂直產業應用，攜手策略夥伴開創嶄新商業模式，實現「以AI驅動企業轉型」的願景。

中華電信自主研發的「GenAI for Customer Service」解決方案，採「AI服務客戶、AI輔助客服」的雙軌創新模式，從客戶互動到客服人員提供完整生成式AI解決方案。

以自主研發「AI語音助理」與「超擬真助理AI小Q」為核心，具備超過90%語音辨識準確率，可理解複雜語意與上下文，直接串接企業後台，完成查詢、核驗、預約、進度追蹤等高頻任務，打造真正落地的企業級AI服務代理（AI Agent）。

在客戶互動體驗上，中華電信指出，整合語音、文字與虛擬人技術，提供24小時、支援13種語言（含中文、台語）的全通路服務，涵蓋語音、App、線上與實體櫃台場域，企業可快速客製專屬聲線與虛擬分身（Avatar），已導入政府、醫療、餐飲、物流、家電維修、電視購物與金融等產業。

中華電信推出「AI 輔助客服人員（AI Copilot）」創新模式，透過「即時回覆語推薦」、「企業知識問答」與「AI自動填單」，支援第一線客服人員。