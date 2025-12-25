台北車展優惠促銷 挹注車廠下季業績

看好車市買氣，各汽車品牌於「2026台北新車暨新能源車大展」推出多項限時優惠與專案，搶攻消費者荷包，快速挹注明年首季業績。對有意購車的消費者而言，能一次性了解新車款的性能、配備、售價與優惠，兩年一度的台北車展成為買賣雙贏的盛事。

今年多家車廠在台北車展舉辦全新車款的發表會，為了各別苗頭，不只展出新車款與熱賣車款，優惠促銷案更是車展的一大優勢。

例如保時捷祭出展場訂購指定現車，可享德國原廠油桶座椅及Martini Racing四輪行李箱限量交車禮；HONDA於展期購買指定車款或商品，即有機會抽中50,000元購物金；Harley-Davidson Touring豪華旗艦車系150萬零利率分期專案。各品牌優惠陸續揭曉，車展被視為最佳購車時機。

TOYOTA的台北車展專屬「現場下訂送豪禮」入主指定車款贈送SAMSUNG 第2代The Freestyle微型智慧投影機以及Samsonite 20吋可擴充行李箱，車展現場下訂SIENNA與CROWN CROSSOVER，可再享「王者加冕」3萬元尊榮配件金等。