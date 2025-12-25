台北車展來了 車廠秀新品 12月31日登場

搶攻新年度車市買氣，各家車廠蓄勢待發將在年底台北車展中推出新車款與超優惠購車方案搶市。中華車（2204）打出「三菱回來了」，將發表全新車款XFORCE；和泰車則重量級車款RAV4全新改款則可望在車展亮相；BMW也將正式發表M2 CS性能車款，年底的台北車展成為2026年車市的風向球。

兩年一度、由台北市汽車代理公會主辦的「2026台北新車暨新能源車大展」將於31日於台北世貿登場，展出至2026年1月4日。

台北車展匯聚BMW、TESLA、ALFA ROMEO、CMC中華汽車等國內外重量級汽機車品牌，除了新車款眾多，聚焦綠能智慧創新，宣示未來的新車主軸。

2025年車市雖然受到關稅與貨物稅調降等因素，造成全年買氣不如預期，不過，在政府推動 2,000c.c.以下小客車貨物稅減徵，搭配「汰舊換新」合計最高減徵10萬元政策的帶動下，市場買氣明顯回升，多家車廠包括中華三菱的XFORCE、BMW M2 CS、和泰車RAV4等新車亮相外，現代汽車、寶嘉聯合等多家車廠將在車展中發表全新車款，帶動新年度的買氣。

業者指出，年輕族群購車意願加速提升。近期車市熱議政策持續發酵，包括延長電動車貨物稅與牌照稅優惠至2030年，以及政府與業界針對進口車關稅的討論，進一步引發消費者對新車價格以及購車時機的高度關注。