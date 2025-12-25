聽新聞
北車商場ROT案 再等等

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

備受關注的台北車站商場ROT案要再等等，台鐵原規劃今年底公開招標，但因招商定位細節仍需修正，預計延至元旦後一周公告。

台鐵公司資產開發處長劉睿紘昨（24）日表示，招標功能定位微幅修正，重點包括魅力美食、魅力購物、觀光行銷功能、國際友善服務、安全機制與公益等。

北車商場現由微風集團經營，合約將於明年7月24日到期，且已續約一次，依法不再具優先議約權，須重新公告招標。劉睿紘說，台北車站位於首都交通節點，匯集台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道與客運等運輸系統，日逾60萬人次流動。

劉睿紘說，此案新合約規劃為「15＋8年優先議約權」，藉由拉長經營年期，吸引業者投入更大規模資本支出，全面升級商場硬體與經營策略。

此次招標範圍涵蓋北車一樓、二樓及地下通道，總面積約3,000多坪，中庭廣場屬台鐵管理。台鐵採「租金＋權利金」模式，並設有營收連動機制，目前每年收益約2億多元，未來新案在鼓勵投資與衝高營收下，整體收益可望高於現行水準。

台鐵 機場捷運 台北車站

相關新聞

不敵紅鏈！紡織業減產又一波 新昕纖要關龜山廠恐影響98%營收

大陸紡織品低價競爭問題惡化，台灣紡織業中游廠大減產。新昕纖昨（24）日發布重訊公告，確認因業務緊縮與組織調整，將依法辦理...

台鐵啟動北市都更案 釋出蛋黃區安東街3,638坪土地 明年3月招商

台鐵公司將推都更大案，預計明年3月底公告招商北市安東街土地開發案，面積高達3,638坪，是罕見的北市精華區土地，整體投資...

台北車展來了 車廠秀新品 12月31日登場

搶攻新年度車市買氣，各家車廠蓄勢待發將在年底台北車展中推出新車款與超優惠購車方案搶市。中華車打出「三菱回來了」，將發表全...

中華電AI創新 奪國際獎項

中華電信於AI領域的創新實力再次獲得國際專業機構高度肯定，世界通訊大獎（ WCA）公布2025年得獎名單，中華電信憑藉自...

紡織產業連環震 陷結構性困境

紡織產業近一年相繼爆出關廠、減產與大量解僱，從今年2月聯發紡織宣布關閉竹北廠、全面退出台灣製造，到力麗集團在10月大幅縮...

