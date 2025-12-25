北車商場ROT案 再等等

備受關注的台北車站商場ROT案要再等等，台鐵原規劃今年底公開招標，但因招商定位細節仍需修正，預計延至元旦後一周公告。

台鐵公司資產開發處長劉睿紘昨（24）日表示，招標功能定位微幅修正，重點包括魅力美食、魅力購物、觀光行銷功能、國際友善服務、安全機制與公益等。

北車商場現由微風集團經營，合約將於明年7月24日到期，且已續約一次，依法不再具優先議約權，須重新公告招標。劉睿紘說，台北車站位於首都交通節點，匯集台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道與客運等運輸系統，日逾60萬人次流動。

劉睿紘說，此案新合約規劃為「15＋8年優先議約權」，藉由拉長經營年期，吸引業者投入更大規模資本支出，全面升級商場硬體與經營策略。

此次招標範圍涵蓋北車一樓、二樓及地下通道，總面積約3,000多坪，中庭廣場屬台鐵管理。台鐵採「租金＋權利金」模式，並設有營收連動機制，目前每年收益約2億多元，未來新案在鼓勵投資與衝高營收下，整體收益可望高於現行水準。