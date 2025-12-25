台鐵啟動北市都更案 釋出蛋黃區安東街3,638坪土地 明年3月招商

台鐵公司將推都更大案，預計明年3月底公告招商北市安東街土地開發案，面積高達3,638坪，是罕見的北市精華區土地，整體投資額達170億元，開發期程約七至八年，若順利的話，最快可在2034年完工。

台鐵公司昨（24）日表示，安東街土地開發案已於10月20日經董事會審議通過，同意以都市更新權利變換方式，對外徵求實施者；若順利引進投資者，將成為公司化後首件推案成功土地開發案。

台鐵公司資產開發處長劉睿紘表示，安東街基地位於台北市核心區，是市中心罕見的大面積完整土地，且產權全為台鐵所有，基地總面積約3,638坪，其中約3,363坪為住宅區，主要臨八德路，另有約275坪為商業區，在台北市中心，已極少見如此規模、完整且單一產權的開發基地。

劉睿紘說，此案現行都市計畫使用分區為第三種住宅區及第二種商業區（特），非以地上權或促參BOT模式，而是採都更權利變換，依實務分配，建商約分回三分之一，台鐵分回約三分之二樓地板面積與產權。台鐵未來分回住宅及商業空間將全數出租，不對外出售，以確保長期穩定收益。

初步估算，僅住宅出租部分，台鐵每年租金收益可望超過2億元，若加計商業空間，整體長期收益仍有上修空間，實際金額將視未來市場租金水準而定。劉睿紘並以雙子星案為例，早年估算年租金約10億元，隨市場成長，目前推估已超過12億元，顯示長期資產開發對台鐵財務具正面效益。

在建築條件方面，開發案基地建蔽率45%，容積率225%。

此外劉睿紘提到，考量此案規模龐大，將提供約五個月等標期，若於3月底公告招商，最快明年底確定得標廠商，預估建設公司整體投資金額達170億元，台鐵不需負擔開發成本，僅以土地參與開發。整體開發期程約七至八年以上，若流程順利，最快可於2034年完工。

由於開發案基地東側臨安東街民宅，劉睿紘表示，願意提供兩年時間讓建商整合，但不強制要求，若順利完成，開發期程可能再延長約兩年，但有助提升整體基地完整性。