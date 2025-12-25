紡織產業連環震 陷結構性困境
紡織產業近一年相繼爆出關廠、減產與大量解僱，從今年2月聯發紡織（1459）宣布關閉竹北廠、全面退出台灣製造，到力麗集團在10月大幅縮減瓶用酯粒與聚酯粒產線，旗下力鵬昨（24）日也停止過半尼龍粒產能，同日新昕纖提出大量解僱申報，預計明年2月資遣近百名員工。
產業連環震撼彈背後，反映台灣紡織業在全球競爭與內外成本等三面夾擊之下，已陷入難以為繼的結構性困境。
首當其衝的是中國與東南亞的低價傾銷。中國大量釋出聚酯粒、尼龍粒等原料，以遠低於台灣成本價搶市，使國內廠商難以維持合理售價。力麗瓶用粒年減四成以上、工塑粒更年減逾七成，新昕纖也因中國與越南低價紗湧入，被迫啟動業務緊縮。業者坦言：「台灣成本高、售價卻跟不上外來低價衝擊，根本沒得打。」
第二是台灣內部成本全面上升，加上未來的碳稅壓力。電價連年調漲、人事費用增加、匯率與原料成本波動，未來還將面臨碳費、碳稅制度上路，恐使國內生產成本再上新台階。
第三是台灣對傳統產業缺乏政策支持。紡織業者直言，台灣政策焦點多放在半導體與新興科技，對傳統製造業的困境了解不足、支援有限。
