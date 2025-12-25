不敵紅鏈！紡織業減產又一波 新昕纖要關龜山廠恐影響98%營收

大陸紡織品低價競爭問題惡化，台灣紡織業中游廠大減產。新昕纖（4406）昨（24）日發布重訊公告，確認因業務緊縮與組織調整，將依法辦理桃園龜山廠大量解僱員工案，形同關廠；另外，力鵬昨日也公告，將關掉逾五成尼龍粒產能。

新昕纖指出，受全球經濟局勢變化、原料成本上漲、國內生產成本因電價連年調漲而大幅增加、下游客戶訂單因地緣政治風險而轉下到他國、中國及越南紗低價傾銷台灣及市場競爭加劇等因素，面臨嚴重虧損，因此不得不進行業務緊縮及組織調整。

新昕纖表示，此案已經董事會通過，相關作業將依《大量解僱勞工保護法》與《勞動基準法》規定進行，並向主管機關列冊通報。此次調整為公司生產基地龜山廠，是公司為維持永續經營不得不採取的結構性改革。

從產能、產量變化可見營運壓力逐年升高。公司公告，2022年與2023年的年產能皆為19,800公噸，但2024年已降至17,400公噸；年產量則從2022年的8,785公噸，下滑至2023年的6,695公噸，2024年再降至6,306公噸。此次停工項目涉及月產能1,450公噸、月產量526公噸，規模相當於2024年營收的98.54%，顯示此波調整將對公司營運結構產生重大影響。

力鵬方面，昨日發布重大訊息指出，因全球尼龍粒產能供過於求、價格競爭加劇，加上需求遲未回溫，公司決議停止部分尼龍粒產線，以因應市況惡化與降低虧損壓力。此次調整涉及年產能229,450噸，占力鵬尼龍粒總產能405,950噸的約56.5%。

力鵬表示，尼龍粒產品近年受全球供需失衡影響，市場陷入低價競爭，需求更呈現持續萎縮的趨勢，在現行環境下已難以維持全部產線正常生產，因此決定啟動部分停工，以提升整體營運效率。

依公告資料，力鵬近三年尼龍粒年產能均維持在405,950噸，但實際產量皆不到三成，2022年為86,662噸，2023年降至78,680噸，2024年則增至100,703噸。本次停工項目涉及年產能229,450噸，占總產能超過五成。

不過，公司強調，尼龍粒目前占力鵬營收比重不高，今年1至11月僅占合併營收約9%，雖然停工將減少部分營收，但可同步降低虧損，整體而言對財務與營運不會造成不利影響。