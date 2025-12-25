中華郵政年終+績效估4.4個月

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中華郵政董事長王國材昨（24）日表示，面對上半年重大虧損壓力，中華郵政即時研擬多項因應措施，從資金配置、風險控管到三大事業體協同努力，逐步扭轉營運頹勢。

隨著營運反轉向上，中華郵政今年估賺百億元，員工年終獎金加上績效獎金，預估可達4.4個月。

今年受國際政經情勢影響，營運歷經劇烈波動，可說是「雲霄飛車的一年」。4月因美國總統川普推動對等關稅政策，引發金融市場震盪，新台幣匯率大幅升值，中華郵政在6月提列106億元責任準備，以致出現史上最大單月虧損，金額高達239億元。不過，在資金運用團隊彈性調整操作策略，加上郵儲、壽險等本業穩定貢獻，以及下半年台股走揚、匯率回貶帶動投資收益，全年營運已成功轉虧為盈，預估今年稅後純益可超過100億元。

回顧近年表現，王國材表示，中華郵政過去盈餘多維持在百億元上下，2021年因匯率因素，獲利一度超過190億元；2023年則首度轉虧，年虧損16.5億元，2024年回升至小賺26.5億元，而今年再度站回百億元水準，擺脫低潮。至於郵務發展，王國材坦言，函件量每年減少約2,780萬件、收入減少3億元，數位化已是不可逆趨勢，未來郵務將由傳統信函轉向快捷與包裹業務，加速轉型勢在必行。

中華郵政 台幣匯率

