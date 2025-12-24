高端疫苗法說會／瞄準東南亞腸病毒疫苗市場 擴產、研發同步推進中

高端疫苗（6547）24日召開線上法說會，公司表示，旗艦產品「恩穩健腸病毒71型疫苗」穩坐國內市占，並正以越南為首站、向東南亞市場邁進，同步啟動產能擴充計畫、持續投入二代腸病毒疫苗研發。

高端腸病毒疫苗瞄準東南亞，並啟動擴產計畫。高端疫苗表示，台灣出生率下滑已成長期趨勢，看好東南亞新生兒人口數較多，今年積極開拓東南亞市場，並與法國藥廠Substipharm子公司簽署策略合作協議，越南市場經銷合約優先完成議約簽署，泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡市場開發持續協商中。

高端疫苗表示，東南亞區域擁有超過800萬新生兒人口及疾病盛行率，且腸病毒71型肆虐，為未被滿足的疫苗市場。加上經濟處於快速成長階段，對疫苗價格接受度也相對高。

關於越南藥證進度，高端疫苗表示，公司已於2023向越南政府提出申請，已根據當地行政流程及法規，回覆主管機關所有要求，未來有好消息，將第一時間公告。

為因應未來越南市場需求，高端疫苗董事會也已於11月時通過腸病毒71型疫苗擴建產線及增購設備案，主要包含抗原及新產品研發產線，進駐竹北第三生技大樓全層標準廠房，建立全新產品線，預計2026年1月動土、2028年正式量產。此外，也規劃改建本廠充填產線，於原廠納入第二充填線，預計2028年正式商轉。

此外，因應克沙奇病毒型別交替流行，成為台灣腸病毒流行趨勢，高端疫苗也正投入二代腸病毒疫苗研發。