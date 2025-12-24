高端疫苗法說會／瞄準東南亞腸病毒疫苗市場 擴產、研發同步推進中

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

高端疫苗（6547）24日召開線上法說會，公司表示，旗艦產品「恩穩健腸病毒71型疫苗」穩坐國內市占，並正以越南為首站、向東南亞市場邁進，同步啟動產能擴充計畫、持續投入二代腸病毒疫苗研發。

⭐2025總回顧

高端腸病毒疫苗瞄準東南亞，並啟動擴產計畫。高端疫苗表示，台灣出生率下滑已成長期趨勢，看好東南亞新生兒人口數較多，今年積極開拓東南亞市場，並與法國藥廠Substipharm子公司簽署策略合作協議，越南市場經銷合約優先完成議約簽署，泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡市場開發持續協商中。

高端疫苗表示，東南亞區域擁有超過800萬新生兒人口及疾病盛行率，且腸病毒71型肆虐，為未被滿足的疫苗市場。加上經濟處於快速成長階段，對疫苗價格接受度也相對高。

關於越南藥證進度，高端疫苗表示，公司已於2023向越南政府提出申請，已根據當地行政流程及法規，回覆主管機關所有要求，未來有好消息，將第一時間公告。

為因應未來越南市場需求，高端疫苗董事會也已於11月時通過腸病毒71型疫苗擴建產線及增購設備案，主要包含抗原及新產品研發產線，進駐竹北第三生技大樓全層標準廠房，建立全新產品線，預計2026年1月動土、2028年正式量產。此外，也規劃改建本廠充填產線，於原廠納入第二充填線，預計2028年正式商轉。

此外，因應克沙奇病毒型別交替流行，成為台灣腸病毒流行趨勢，高端疫苗也正投入二代腸病毒疫苗研發。

疫苗 東南亞 腸病毒

延伸閱讀

3000劑流腦疫苗免費打 115年元旦起限期1個月

疾管署疫苗政策明年推出3新制 流感增加強型、新肺鏈疫苗最快1月15日開打

公費肺炎鏈球菌疫苗明年1月15日起「只打一劑」 一階245萬人受惠、可省4500元

國光生技、安特羅同獲防疫金獎 2025十大疫苗新聞入列

相關新聞

鴻華先進25日將首度舉行線上發布會 BRIA將正式亮相

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）將在25日首度舉行Foxtron Bria線上發表會。外界推測，鴻華先進第一...

虧損嚴重！老牌紡織廠新昕纖宣布停產 影響98%營收

老牌紡織廠新昕纖今天公告，面對中國、越南等進口紗線低價傾銷，虧損嚴重，董事會決議進行業務緊縮及組織調整，將資遣部分員工，...

新悦花園酒店攜手企業夥伴推「悦願同行」永續公益行動

長期關注教育與社會議題的新悦花園酒店，持續透過多元形式投入公益行動。今年以「教育陪伴」為核心，攜手大醫生技、果然茶香觀光...

只靠容積獎勵做都更 蔡漢霖：城市規劃失衡、公共性不足問題來了

中華民國不動產協進會24日舉行國卓論壇，探討在高齡化、老屋比例攀升與營建成本高漲的多重壓力下，台灣都市更新與住宅建設政策...

少數個案問題懲罰全體開發商 不動產協進會籲放寬過嚴房市政策

中華民國不動產協進會24日在台北君悅酒店舉行第17屆第3次會員大會，中華民國不動產協進會理事長張麗莉表示，在深獲國際友人...

明年房價會不會跌？ 不動產協進會：看房屋持有者口袋深度

房市交易量能急凍，市場進入修正期。中華民國不動產協進會理事長張麗莉24日直言，今年恐是近年最辛苦的一年，至於房價就看明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。