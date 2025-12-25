「綠巨人」加碼股債備妥1,200億 中華郵政今年布局台股投報率高達28%

「綠巨人」再出手，1,200億元加碼資本市場。中華郵政規劃於2026年加碼債券與股票投資，其中台幣與外幣計價債券合計將增加1,000億元，並同步擴大台股投資規模。

據了解，中華郵政明年預計將再加碼200億元，合計股債將加碼1,200億元，展現對資本市場後市的審慎樂觀看法。

中華郵政表示，明年將加碼台幣計價債券500億元，投資標的涵蓋公債、公司債及金融債券；此外，也將增持外幣計價債券500億元，使整體債券投資規模進一步擴大。在股票投資方面，中華郵政看好台股長期發展，預計明年將再加碼200億元，目前持有台股部位約2,900億元，加碼後可望突破3,000億元大關。

中華郵政董事長王國材昨（24）日指出，中華郵政今年營運表現回到正軌，稅後純益可望站上100億元的重要關卡。他形容今年是「雲霄飛車的一年」，年初受到美國前總統川普關稅政策影響，加上6月因提列106億元責任準備，一度出現239億元虧損；不過隨著市場回穩與投資操作改善，不僅全數補回虧損，還額外回補151億元，顯示整體資金運用成效逐步顯現。

中華郵政資金運用處處長呂文偉進一步說明，截至目前為止，中華郵政資產包括存款約3.4兆元、台幣債券部位約2.4兆元、股票約2,900億元、短期票券約9,500億元，以及國外投資約1.3兆元，資產結構相對穩健多元。

在台股投資表現方面，呂文偉指出，今年中華郵政台股投資報酬率高達28%，大幅優於大盤約16%的漲幅，創下歷年新高，去年投資報酬率則為16%。展望明年，仍將以人工智慧（AI）相關產業作為布局重點，並規劃再投入200億元資金，持續掌握科技產業成長契機。

債券投資方面，目前台幣計價債券部位約2.4兆元，明年到期公債金額約2,000億元，將適度再加碼500億元；外幣計價債券部位約1.3兆元，明年亦規劃加碼約500億元。今年國內債券投資報酬率約1.4%，外幣計價債券報酬率則約3.8%，其中以美元計價債券為主，占比高達九成，另配置部分澳幣與人民幣債券。

整體而言，目前中華郵政帳上未實現損益中，債券仍為未實現損失，而台股則為未實現獲利，股債表現大致相互抵銷。

展望2026年業務重點，王國材表示，中華郵政將推動多項重要計畫，包括辦理威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票活動、啟用A7物流中心、舉辦世界郵展，以及接軌IFRS 17與ICS二大制度，同時持續調整商品結構、開發多元化金融與郵政商品，提升整體競爭力與服務品質。