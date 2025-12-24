新悦花園酒店攜手企業夥伴推「悦願同行」永續公益行動

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義即時報導
新悦花園酒店攜手企業夥伴推動「悦願同行」，以教育陪伴實踐生命教育永續公益行動。業者提供

長期關注教育與社會議題的新悦花園酒店，持續透過多元形式投入公益行動。今年以「教育陪伴」為核心，攜手大醫生技、果然茶香觀光園區、奮起福米餅、宥森文化、三光米等企業夥伴，共同響應「悦願同行」生命教育永續公益行動，將企業關懷實際帶進教育現場，陪伴孩子走向更長遠的未來。

「悦願同行」以 「用陪伴累積永續，與孩子並肩同行」 為核心精神，聚焦生命教育與青少年成長歷程中，容易被忽略的心理與情感需求。本次行動結合校園教育現場的實務經驗，並以國定古蹟嘉義舊監獄作為學習場域，透過場域本身所承載的歷史意義，引導孩子思考界線、選擇與責任的關係，將企業的支持轉化為能夠實際落地的陪伴行動。透過陪伴與引導，行動期望協助孩子在成長過程中建立正向價值觀、強化自我認同，讓支持不僅停留在一次性的付出，而是能隨時間逐步累積、持續發酵的影響力。

新悦花園酒店執行董事劉映雪指出，新悦作為以親子客群為核心的飯店品牌，長期關注孩子在成長歷程中的認知發展與價值建立。劉映雪表示，從打造親子童趣主題房型、規劃友善的住宿空間，到以館內吉祥物為主角推出《新悦熊家族森林探險任務書》，新悦始終希望透過貼近生活的方式，陪伴孩子在探索世界的過程中，逐步建立正向認知與自信。也正因如此，在追求企業永續發展的同時，新悦持續思考如何將企業影響力回饋社會，特別是在教育與陪伴的層面，讓孩子在關鍵時刻能被理解、被支持。

本次「悦願同行」生命教育永續公益行動，透過企業之間的同行合作，讓不同產業的夥伴以各自的方式共同參與，相關教育行動由田野學校協力執行，協助將理念轉化為現場可實踐的學習體驗。

參與響應的企業夥伴也一致認為，真正的永續不僅關乎制度或環境，更來自人與人之間長期而穩定的關係建立；唯有陪伴能夠被延續，影響力才能真正累積。

展望未來，劉映雪說，新悦花園酒店將持續串聯更多資源與夥伴，深化企業在社會面向的投入，讓陪伴不缺席，讓改變走得更遠，以實際行動支持教育公益，為孩子打造更多被理解、被支持的成長機會。

今年公益活動的協辦單位，將企業關懷實際帶進教育現場。業者提供
新悦花園酒店執行董事劉映雪頒贈「生命教育體驗活動」給嘉義縣立鹿草國中。業者提供
生命教育 陪伴 酒店 親子

