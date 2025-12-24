智慧經營／松玥建設董事長蘇國芳 南向創業 打出一片天

深耕菲律賓近30年的松玥建設（MSK集團）董事長蘇國芳，退伍後帶著創業夢，順著1990年代政府南向政策前往菲律賓，從餐飲跨足營建，如今成為蘇比克灣最具規模的土地開發商。明年，他將啟動全新旅遊休閒事業，在蘇比克灣打造大型度假村，盼讓企業從工業開發延伸至娛樂觀光。

意外踏入營造領域

回想當年選擇菲律賓，蘇國芳坦言，除了政策導向，最關鍵仍是他親自考察後認定「語言」與「環境」是優勢。當時菲律賓講英文，但台灣會英文的人並不多，許多人傾向前往中國發展；然而他自餐飲業出身，認為語言反而是自身優勢，因此選擇菲律賓成為創業起點。

30年後回頭看，他認為菲律賓最寶貴的仍是「穩定」。蘇國芳說，許多台商是在台灣累積經驗後再出海，但他退伍後在餐廳每天工作12小時，沒有家業也缺乏資源，要在台灣創業極為艱難，因而選擇到海外闖一條路。

然而創業並非一帆風順。他先從餐飲試水溫，半年後成效不佳返台與父親從事工程，再度回到菲律賓。後來一次協助友人興建廠房，意外踏入營造領域。

憑藉蘇比克灣交通便利、英語環境成熟，再加上菲律賓提供5%稅率優惠、外資100%持股、無外匯限制、東協關稅優惠等政策，加速吸引日立、緯創、東元、東隆五金、大田鞋業、中華開發等大廠進駐。

談起為何選擇蘇比克灣而非馬尼拉，他指出，蘇比克灣過去是美軍基地，基礎建設完整；且身為經濟特區，由總統指派管理者，法規雖沿用菲律賓制度，但特區規範更具彈性與效率，對外資友善。

目前蘇國芳開發的工業區內，台商約占兩成，其餘來自日本、巴基斯坦、杜拜等地。美中貿易戰後陸資明顯增加，現已接近三分之一。

他觀察，全球供應鏈重組已難逆轉，「從2017年算起，中美貿易戰快八、九年了，關係回不去了。」再加上全球普遍缺工，而菲律賓具備人口紅利、人工相對低廉，在區域布局上仍具吸引力。

對台灣產業現況，他也直言不諱。台灣傳統產業面臨缺工、土地成本飆升與移工限制，多數企業即使有訂單也因人力不足或土地難求，難以擴產。科技業薪資高、吸引人才較容易，但傳產壓力日增。

瞄準島鏈合作布局

他指出，台灣工業用地每坪動輒十幾萬到20多萬元，疫情與中美衝突後更大幅上漲；反觀蘇比克灣每坪僅約2萬元，差距近十倍。加上當地人工成本與廠房興建費用僅台灣三至四成，對中小企業更具吸引力。雖然當地水電皆為民營、價格偏高，但在土地、人力優勢下，整體仍具競爭力。

他建議，有意擴產的台灣傳產可先租廠房試營運，降低風險、逐步調整。「菲律賓與美國關係緊密，供應鏈較穩定，也是外移布局的重要因素。」他並提到，近期台灣外交部積極推動台菲經濟走廊，希望台、美、日、菲在經濟與政治上形成更緊密的島鏈合作。

近年他亦將事業延伸至觀光休閒，在蘇比克灣啟動大型度假村計畫。蘇國芳表示，蘇比克灣距離馬尼拉僅2.5至3小時車程，是馬尼拉周邊最具潛力的度假目的地，假日常湧入大量旅客。

他所興建的飯店大樓預計明年營運，同時推動291公頃的「森林遊樂園」開發，包括水上活動、森林步道、太空艙住宿等設施，採分階段啟用模式，加速營收累積。園區採50年＋25年地上權，使長期投資更具彈性。

整體開發期約八至十年，目標客群約六成五為菲律賓本地旅客，其餘三成五鎖定國際客，包括中、台、日、韓等亞洲客層，盼能帶動當地觀光發展。