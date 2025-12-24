創新平台／AI 水刀技術 讓輪胎循環新生

經濟日報／ 李珣瑛

全球每年產生約3,000萬噸廢輪胎，堆疊起來足以繞地球50 圈。這些黑色巨環不易分解，焚燒或掩埋都會造成環境負擔。台灣雖有九成廢胎回收，但多用於瀝青、跑道等低值產品，要讓廢輪胎真正「回到輪胎」始終是材料科學的難題。

工研院開發的「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」突破瓶頸，使再生膠粉保有高度活性，不僅能重返輪胎生產線，也可應用於建築塗料等多樣化高值產品。

該研發成果不但促成衍生企業「奇妙水循環材料公司」成立，也榮獲2025全球百大科技研發獎肯定。

64歲創業的奇妙水循環材料公司董事長鄭品聰，這趟從資源循環實踐到技術創新落地的旅程，他已默默走了20年。

原本專研隧道工程的他，在博士階段投入水刀科學研究，畢業後更打造自製的大流量高功率水刀設備，並於2005年起全力投入廢胎高值化再生研究。

真正的挑戰在於：廢舊輪胎因長期使用產生「過度交聯」，橡膠分子鏈變得堅硬、黏結、缺乏可塑性，傳統破碎只能產生碎粒，無法恢復活性，也難重新進入輪胎產線。

鄭品聰與工研院團隊面臨首個技術瓶頸，就是如何切開那一條條像是把橡膠死死鎖住的硫原子「鎖鏈」，重新解放材料的生命力。

突破意外來臨。在調整噴嘴角度、壓力與流速的試驗中，研究團隊發現高速雙相流體撞擊橡膠時，能形成高能量密度與瞬間熱效應，讓膠粉恢復活性。

這個關鍵發現成為破解輪胎再生的大門。

但技術要落地，還需解決參數難以複製的問題。鄭品聰與工研院打造全球首創「水刀專家系統」，以多年累積的材料與工藝數據為基礎，由AI人工智慧推算所須活性對應的最佳製程條件，使活性控制可預測、可重複。

再生膠粉相對活性因此從國際普遍的 20～30% 提升至 79%，大幅超越輪胎大廠要求的 43%，讓廢胎重新回到輪胎產線成為可能。

團隊也自製水刀主機與夾持具，可適應10至24吋輪胎，不必更換模具；處理一顆大卡車輪胎僅需六分鐘，是傳統破碎法速度的十倍。以全球 3,000 萬噸廢胎推估，未來市場可達 7,000 條產線規模。2025 年，在工研院技術能量加持下，鄭品聰成立「奇妙水循環材料科技」，部署台灣示範產線，並與多家國際輪胎大廠洽談合作。

64歲才開始創業需要勇氣，更需要信念。鄭品聰表示「人生無法預測，但不踏出那一步，就看不到後面的舞台。」在水刀劃過廢輪胎的瞬間，黑色橡膠重獲生命，而這場由水、能量與材料科學推動的革新，正為全球循環經濟開啟全新的樂章。

