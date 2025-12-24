ESG 最前線／永續內化 提升競爭力

2026年即將到來，ESG與ESH（環安衛）表面上仍被歸類為「永續議題」，實際上卻更像一場企業競爭力的重整。關鍵早已不在口號與承諾，而在於：企業是否有能力把揭露、合規、供應鏈管理與現場風險控制，整合成一套可被查核、可被驗證的經營事實。在景氣與貿易高度不確定的環境下，這樣的能力，正是把風險轉化為韌性、把成本轉化為市場門檻的分水嶺。

近一年，全球永續政策的風向出現明顯變化。歐洲率先釋放「降溫與重估」的訊號。路透指出，歐洲議會於2025年12月中旬通過協議，將削弱部分企業永續相關法律要求，並預期在2026年初完成後續程序。

這並非ESG退場，而是市場對「寫得漂亮」的敘事逐漸失去耐心，轉而要求「做得到、證得出」。永續工作的重心，正從形象管理，被更大力道地拉回到財務重大性與風險控管。

然而，政策調整不等於要求消失。以歐盟CSRD為例，首批適用企業已自2024財年開始依新規準備，並於2025年起依ESRS架構揭露。對跨國企業與供應鏈而言，資料催繳、內控設計與第三方查核只會更具體，也更接近營運核心。差別只在於，企業是否能更精準地把有限資源，投入到真正影響市場准入、融資成本與客戶信任的關鍵議題上。

真正翻轉遊戲規則的力量，來自兩個方向。第一，是永續揭露標準的多軌並進。ISSB等國際準則持續被不同司法管轄區採納，但時程與適用範圍各異，讓企業不得不面對「多套口徑並存」的現實。

第二則是供應鏈與貿易政治的硬約束。路透對2026年全球貿易環境的分析指出，關稅與政策變動等不確定因素仍可能延續，企業必須在法律與政治風險中靈活調度營運。在這樣的情境下，ESG往往不再是加分題，而是能否出貨、能否進入特定市場的基本門檻。

也正因如此，2026年ESG與ESH的關係開始真正「合流」。ESG要求的是可驗證的數據、清楚的治理與責任分工；ESH的強項，則是把風險控制落實在每日的作業流程與現場管理中。

若企業仍沿用傳統分工思維——總部負責永續揭露，工廠只應付稽核，那麼最終只會陷入資料口徑不一致、證據鏈斷裂、供應鏈回應緩慢的困局。

反過來看，若企業能以同一套資料底座，整合能源、水資源、廢棄物、化學品、職災與承攬風險管理，並建立可追溯、可稽核的管理軌跡，ESG的揭露壓力反而會成為推動內控升級與營運效率提升的槓桿。這不只為了因應查核，更是為了讓管理決策有一致、可信的依據。

總結來看，2026年的關鍵問題早已不是「要不要做ESG」，而是「用什麼方式做」。當外部規則持續擺盪，真正具備韌性的企業，往往不是反應最快的，而是早已把永續內化為經營能力的那一群。