連鎖效應／公司清算與破產 經營的最後一堂課

經濟日報／ 李培芬 （社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

連續兩年年終之時，都有企業上門諮詢「結束營業」事宜，公司沒有現金就會倒閉，但倒閉絕不是一走了之，做人做事都要懂得慎始與善終。

公司法第89條第1項「公司財產不足清償其債務時，清算人應立即聲請宣告破產」。面對已無心力投入經營的負責人，先簡單的二分法，若資債相抵或有剩餘，進行清算程序；如資不抵債，要以破產處理。

聽到「破產」一詞，許多經營者都會覺得這是不可承受之重，但只要勇敢面對，在經歷了破產程序之後，柳暗花明，回歸無債一身輕。

經營不會一帆風順，所以也不能只談成功不談失敗，更重要的是如何面對失敗，我們來看兩個案例：

案例一：某連鎖餐廳開店一直無法穩定獲利，在開開關關之際，不覺間積欠二千多萬債務，老闆無人訴說苦撐一年，又增加一千多萬債務，當聽聞破產處理程序，立即決定卸下債務壓力，名下汽車和房屋先後被拍賣，之前放不下的，都在放下後得到新生，檢視其資產負債表，若早宣告破產，最後兩筆貸款根本不用填進無底洞。

案例二：某零售連鎖有20多店規模，遭逢疫情衝擊，業績再也沒有回來過，負責人賣掉了名下房產，向親友張羅周轉，但在現金枯竭中，才驚覺公司財務負荷遠超過其能承受的範圍，銀行貸款雖不到一千萬，但一年來持續積欠貨款，已引發供貨信任危機，眼前連下個月的薪水都發不出來，破產成為唯一的選項。

公司申請破產必須符合三個要件：一是負債大於資產；二公司仍有財產可清償；三是有兩位以上的債權人，只要符合以上三個要件，負責人即可向法院遞交破產申請書，並檢附相關證明文件，如：資產負債表、債權人清冊等。

法院受理申請後會進行審查，確認是否符合法定要件。一旦破產宣告裁定後，即正式進入破產程序，法院會指定破產管理人，負責人移交事務給破產管理人時，職務即為終了，但負責人依法須配合相關清償分配之諮詢和開會，直至取得法院破產程序終結裁定，並向主管機關塗銷公司登記。值得一提的是，公司破產和個人破產最大的不同，前者承擔有限責任，而後者須承擔無限責任。

當然想要獲得破產的免責權，必須善盡誠實、善良義務，公司無不法或詐欺情事，且破產原因非故意或重大過失。

連鎖是把雙面刃，不能有規模的賺錢，就會有規模的賠錢。面對失敗，更重要的是負責任的退場，轉身的最後，也要留下承擔的背影。

破產 債務 疫情

